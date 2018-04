Starkregen überflutete Einkaufszentrum in Graz

Bis zu 30 Zentimeter hoch stand Wasser im Shopping-Tempel Citypark – Undichtes Dach im UCI Kino – Von Wasser eingesperrte Fahrzeuginsassen gerettet

Graz – Starkregen auf Rekordniveau hat Montagabend in Graz für beträchtliche Überschwemmungen gesorgt: Im Einkaufszentrum Citypark drangen die Wassermassen im Erdgeschoss von der Straße in die Geschäfte ein und stand laut Berufsfeuerwehr Graz bis zu 30 Zentimeter hoch. Zahlreiche Keller wurden überflutet und mehrere Insassen von im Wasser stecken gebliebenen Fahrzeugen mussten gerettet werden.

Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Heimo Krainz waren vor allem die Bezirke Puntigam, Straßgang, Jakomini und Innere Stadt betroffen. Die Wassermassen drangen sowohl in die Parkgarage im Citypark als auch das Einkaufszentrum selbst ein. Auf Videos in sozialen Netzwerken im Internet ist zu sehen, wie Rolltreppen hinunter ins Wasser führten. Laut Krainz kam das Nass sowohl von der Decke als auch über die Eingangstüren von der Straße hinein. Die Betriebsfeuerwehr des Citypark wurde von der Berufsfeuerwehr unterstützt.

Im Citypark in Graz haben die inzwischen über 80 Liter Regen pro Quadratmeter zu Überflutungen geführt. pic.twitter.com/mJvSGu34Ly — Manuel Oberhuber (@manu_bx) April 16, 2018

Zeitgleich mussten zumindest vier in Fahrzeugen eingeschlossene Insassen aus einer Eisenbahnunterführung in der Herrgottwiesgasse befreit werden, da das Wasser zu hoch für ein Weiterkommen stand. Ähnliche Probleme hatten auch die Straßenbahnen der Linie 5, die ebenfalls durch die Unterführung mussten. Massive Verzögerungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln war die Folge. Außerdem soll das Wasser auch in die Straßenbahnen eingedrungen sein.

Keine Verletzten nach Deckeneinsturz

Bis zu 300 Feuerwehrleute waren am Abend im Einsatz. Sie dürften auch noch bis in die Morgenstunden Keller auspumpen und die Einsätze nach Dringlichkeit abarbeiten. Gegen 21.00 Uhr wurde auch noch ein Deckeneinsturz in einem Mehrparteienhaus nahe der Mur gemeldet. Verletzte soll es aber ersten Informationen zufolge keine geben. Einer der Hot-Spots war auch die UCI Kinowelt in der Annenstraße, wo Wasser durch die Decke eindrang und im Foyer zu Boden tropfte. Am Flughafen Graz-Thalerhof kam es zu Verspätungen. Die Flüge ab Berlin, Zürich, Istanbul und Zürich mussten offenbar sogar nach Wien umgeleitet werden, Düsseldorf und Stuttgart fielen aus.

Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sprach von einem Grazer Rekord-Niederschlag im April innerhalb der rund drei Stunden. Den aufgezeichneten Messungen zufolge hat es das bisher noch nicht gegeben. Der höchste Wert in dem Zeitraum wurde mit 85 Millimeter in Straßgang gemessen, wobei es durchaus möglich sei, dass es in der Innenstadt auch 100 Millimeter waren, doch dort habe man keine Messstation. Bei der Keplerbrücke lag der Wert immerhin noch bei 68,4 Millimeter, in Andritz bei 64 Millimeter. "Das ist schon beeindruckend viel", so Rieder im APA-Gespräch. In der Nacht auf Dienstag werde es sich nun noch ausregnen. (APA, 16.4.2018)