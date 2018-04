Salzburg-Heimspiel gegen Altach erst am Sonntag

Bundesliga entspricht Wunsch von RB nach Verlegung

Wien – Das Heimspiel von Red Bull Salzburg gegen Altach in der 31. Runde der Fußball-Bundesliga am Wochenende wird von Samstag, 18.30 Uhr, auf Sonntag, 14.30, verschoben. Das gab am Montag die Liga per Aussendung bekannt. Damit entspreche man einem Antrag der Salzburger, die sich davon eine bessere Vorbereitung auf das Europa-League-Halbfinale gegen Olympique Marseille versprechen.

Das Hinspiel in Marseille findet am Donnerstag kommender Woche statt. An diesem Mittwoch ist Salzburg zudem im ÖFB-Cup-Halbfinale bei Mattersburg gefordert. Sowohl die TV-Partner als auch Altach erteilten laut Liga ihre Zustimmung zur Verschiebung. (APA, 16.4. 2018)