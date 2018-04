Neuer Gesetzesentwurf: Asyl unter verschärften Bedingungen

Nur ein halbes Jahr nach der jüngsten Reform sollen die Asyl- und Fremdengesetze in Österreich schon wieder verschärft werden – obwohl die Asylzahlen rückläufig sind.

Wie seine Vorgängerinnen und Vorgänger will auch der nunmehrige Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) beim Asyl- und Fremdenrecht die Schraube fester anziehen. Von dem Paket, das er am Mittwoch im Ministerrat einbringen und das noch diese Woche in Begutachtungen gehen wird, sind zwar bisher erst Auszüge bekannt. Doch schon jetzt ist klar: Mit der geforderten Auswertung der Mobiltelefone von Asylwerbern, den verschärften Gebietsbeschränkungen für Asylsuchende und der geplanten Auskunftspflicht für Ärzte, wann kranke Asylwerber aus der Behandlung entlassen werden, handelt es sich um die bisher restriktivsten Eingriffe.

Der Innenminister selbst spricht von einem "vollziehbaren und restriktiven Fremdenrecht". Die bisher letzte Reform, die erst im vergangenen Oktober in Kraft trat und noch auf die SPÖ-ÖVP-Regierung zurückging, hatte Kickl damals als "Farce" abgetan. Dabei beinhaltete schon diese Reform Verschärfungen, die von Menschenrechts- und Hilfsorganisationen massiv kritisiert worden waren. Zur Erinnerung: Erst vor einem halben Jahr wurde u. a. eine längere Schubhaft am Stück ermöglicht, eine Residenzpflicht für Flüchtlinge eingesetzt und höhere Strafen bei NiSchubchtausreise trotz aufrechten Bescheids geschaffen.

Die nun geplante nochmalige Verschärfung wurde schon im türkis-blauen Regierungsprogramm grundsätzlich verankert. Die Ausarbeitung konkreter Punkte hat bis jetzt gedauert.

In einer ersten Reaktion zeigte sich die SPÖ von der geplanten neuen Fremdenrechtsnovelle vorerst wenig begeistert. Für eine fundierte Beurteilung wisse man zwar noch zu wenig, sagte der geschäftsführende SPÖ-Klubchef Andreas Schieder am Montag. Es sei aber zu befürchten, dass die Verfahren noch komplizierter und damit länger dauern würden. Um die Pläne der Regierung im Detail beurteilen zu können, müsse man den konkreten Gesetzestext abwarten. Ziel der SPÖ sei es aber grundsätzlich, das Asylsystem missbrauchssicher zu machen und rasche Entscheidungen zu ermöglichen. Die Ankündigungen von Innenminister Kickl lassen Schieder aber befürchten, dass genau das Gegenteil eintreffen werde und Entscheidungen verzögert würden.

In dieselbe Kerbe hatte zuletzt auch Gerhart Holzinger, der mit Jahreswechsel als Präsident des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) in den Ruhestand trat, geschlagen. Bei Asyl und Migration gebe es ein "stakkatoartiges Aufeinanderfolgenlassen von Novellen". Das könne nicht funktionieren, weil "der Apparat, der diese Gesetze vollziehen soll, im Monats- oder Halbjahrestakt mit immer neuen Vorschriften konfrontiert ist", hatte Holzinger im Interview mit dem STANDARD kritisiert.

Kritik an Geldeintreibung

Die Neos sehen vor allem Kickls geplante Geldeintreibung für die Grundversorgung von Asylwerbern kritisch. Asylsuchende sollen, falls sie über Bargeld verfügen, pro Kopf bis zu 840 Euro dafür zahlen. "Die nötige Leibesvisitation würde dann bei allen Asylwerbern vorgenommen und wäre damit von einer Generalität wie bei Antritt einer Haftstrafe – das wäre unverhältnismäßig", meint Neos-Asylsprecherin Stephanie Krisper. Die Auswertung der Handydaten zum Klären von Fluchtrouten hält sie hingegen für sinnvoll.

Allein seit 2010 gab es in den österreichischen Asyl- und Fremdengesetzen dutzende Anpassungen und vier größere Reformen. 2014 nahm das neue Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) seine Arbeit auf.

Die Zahl von Asylanträgen ist stark rückläufig. Im Vorjahr waren es 24.735 – um 41,5 Prozent weniger als 2016. Die antragsstärksten Nationen sind Syrien mit 30 Prozent und Afghanistan mit 15 Prozent.

foto: apa/expa/michael gruber Für Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) war die Asylreform im vergangenen Jahr "eine Farce". Er will jetzt selbst für ein "restriktives Fremdenrecht" sorgen.

Ein Überblick über die geplanten Maßnahmen: