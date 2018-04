Kubas Parlament zieht Sitzung zur Castro-Nachfolge vor

Nachfolger soll der bisherige Vizepräsident Miguel Diaz-Canel werden

Havanna – Das kubanische Parlament wählt diese Woche den Nachfolger von Präsident Raul Castro und hat die entscheidende Sitzung dazu um einen Tag vorgezogen. Die Abgeordneten werden bereits am Mittwoch statt erst am Donnerstag zusammentreten, wie der staatliche Sender Radio Rebelde am Montag berichtete.

Unklar war zunächst, ob die Sitzung nun zwei Tage dauern soll und wann die Wahl des neuen Präsidenten stattfindet.

Castro zieht sich nach zehn Jahren an der Spitze der sozialistischen Karibikinsel aus der Regierung zurück. Sein Nachfolger soll dem Vernehmen nach der bisherige Vizepräsident Miguel Diaz-Canel werden. Erstmals seit fast 60 Jahren wird der starke Mann in Kuba dann nicht mehr Castro heißen, nachdem die Brüder Fidel und Raul Castro seit dem Sieg der Revolutionäre 1959 auf der Karibikinsel regierten. (APA, 16.4.2018)