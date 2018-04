TV- und Radiotipps für Dienstag, 17. April

Mittelmeer in Gefahr, The Counselor, Universum: Mit den Augen der Tiere, Willkommen Österreich, Die Republik der Mönche

20.15 KEHRSEITE DES BOOMS

Mittelmeer in Gefahr Das Mittelmeer ruft die schönsten Urlaubsgefühle in Erinnerung. Doch das ist nur eine Seite der Medaille: Der investigative Dokumentarfilm zeigt die aktuellen Gefahren, die das Mittelmeer ernsthaft bedrohen: Massentourismus, Überfischung, Umweltverschmutzung, Ölförderung und der Boom der Kreuzfahrtschiffe. Um 21.45 Uhr ordnet der Wissenschafter Béligh Nabli im Interview das Problem ein. Bis 22.00, Arte

20.15 DRAMA

The Counselor (USA/GB 2013, Ridley Scott) In Ridley Scotts Drogenthriller geht der Berater eines Mafiapaten (Michael Fassbender), der einfach Counselor genannt wird, von Geldgier getrieben einen Drogendeal ein. Es geht um einen Kokaintransport von Mexiko nach Chicago im Straßenwert von 20 Millionen Dollar. Neben Fassbender sind noch Brad Pitt, Cameron Diaz oder Penélope Cruz dabei. Bis 22.25, ATV 2

kinocheck

20.15 BAUWERK

Aus dem Rahmen: Die Hermesvilla – Sisis Schloss der Träume Die Hermesvilla im Wiener Lainzer Tiergarten präsentiert sich auch heute mit einem Flair wie zu Kaisers Zeiten. Als Geschenk Kaiser Franz Josephs an seine Gemahlin Kaiserin Elisabeth erhielt die Villa den Beinamen "Schloss der Träume". Karl Hohenlohe zeigt ihre Geschichte. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Mit den Augen der Tiere – Zwischen Ozean und Wüste (1/2) Tiere verbringen die meiste Zeit an Orten, die dem Menschen unzugänglich sind. Ausgestattet mit speziellen Kameras, eröffnet der Zweiteiler Einblicke in den Alltag der Tiere, die bisher noch nie beobachtet werden konnten. So entführen unter anderem ein Erdmännchen-Weibchen in die unterirdische Höhlenwelt der Kalahari-Wüste zu ihren neugeborenen Jungen und ein Schimpanse in die dichten Baumkronen Zentralafrikas. Bis 21.05, ORF 2

21.05 OASEN

Erbe Österreich: Lebensraum Strombäder Über eine Länge von mehr als 350 Kilometern zieht sich die Donau durch Österreich und lädt mit ihren unzähligen Buchten, Auen und Stränden zum Baden und Verweilen ein. Oasen des Rückzugs unter der Lupe. Bis 21.55, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Klimastrategie: Wie gelingt die Trendwende? Dazu im Studio ist Verkehrsminister Norbert Hofer, FPÖ. 2) Schwierige Integration. 3) ÖVP-Festung Salzburg? 4) Datenschutz mit Konsequenzen. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Grissemann und Stermann sind Schauspielerin und Tatort-Kommissarin Franziska Weisz und Radio- und Fernsehmoderator Thomas Kamenar (Zur Hölle damit). Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Columban – der Mönch, der Europa einte Der irische Mönch Columban gilt als ein prägender Wegbereiter für das Entstehen einer europäischen Kulturlandschaft. Er wurde im 6. Jahrhundert zum Begründer einer Missionsbewegung, auf die zahlreiche Klöster als Zentren der Gelehrsamkeit und Spiritualität zurückgehen. Bis 23.25, ORF 2

23.25 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Athos – Die Republik der Mönche Die autonome Mönchsrepublik Athos auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki ist das spirituelle Herz der Orthodoxie, ein Refugium, in dem das Alte wichtiger ist als das Neue. Hier lebt das vor hunderten Jahren untergegangene Byzanz fort – in den Mönchen, in ihrer Kunst und in ihren Riten. Bis 0.20, ORF 2

0.20 MALERISCH

Renoir (F 2012, Gilles Bourdos) Dreiecksgeschichte rund um den 74-jährigen Malerfürsten August Rodin (Michel Bouquet), seinen Sohn Jean (Vincent Rottier) und Model Andrée Heuschling (Christa Theret). Bis 2.05, ORF 2

0.55 PROZESS

Hannah Arendt (D/F/Lux/Isr 2012, Margarethe von Trotta) Der Eichmann-Prozess im Jahr 1961: Barbara Sukowa raucht als Hannah Arendt wie ein Schlot in der Hölle – und überzeugt glänzend. Bis 2.45, ARD