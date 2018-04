Neuer Streit bremst Vermittlungsinitiative zu Syrien-Gesprächen

Die Sitzung der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) ist am Montag chaotisch verlaufen. Großbritannien, die USA und Russland erhoben gegenseitige Manipulationsvorwürfe

Nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien sorgte am Montag auch dessen unabhängige Untersuchung für heftige Kontroversen: Die Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) durften zunächst nicht, wie eigentlich geplant, zu jenem Teil der Stadt Douma anreisen, wo es laut westlichen Staaten vor einer Woche zum Einsatz von Giftgas gegen die Zivilbevölkerung gekommen sein soll. London beruft sich dabei auf den Bericht von OPCW-Chef Ahmet Üzümcü bei der Zusammenkunft des Exekutivrates in Den Haag.

Auch die USA sollen bei dem Treffen schwere Vorwürfe erhoben haben. Wie die Agentur Reuters unter Berufung auf Teilnehmer der nicht öffentlichen Tagung schreibt, fürchtet Washington, dass Russland Beweise am Ort des mutmaßlichen Einsatzes vernichtet oder falsche Indizien platziert haben könnte. Moskau arbeite daran, die Kulissen zu verschieben, um den Verdacht zu erhärten, der Militärschlag der USA, Frankreichs und Großbritanniens gegen militärische Forschungseinrichtungen vom Wochenende sei auf Basis gefälschter Beweise erfolgt. Die Länder hatten den Giftgasangriff vom 7. April als Begründung für ihr Einschreiten genannt.

Der neue Streit wirft auch einen Schatten auf die jüngsten Bemühungen für Friedensgespräche, wie sie nicht zuletzt die österreichische Regierung gern mitorganisieren würde. Außenministerin Karin Kneissl hat derzeit aber noch keinen "konkreten Auftrag" von einer der Streitparteien oder der Uno vorliegen, sagte sie am Montag im Ö1- Morgenjournal bei einem Interview vor dem EU-Außenministerrat in Luxemburg.

Vier Millionen Euro aus Wien

Wien sei allerdings "sehr gern" bereit, sich als Austragungsort für Gespräche zu betätigen oder an Pendeldiplomatie mitzuwirken. Zudem stelle Österreich vier Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds für Wiederaufbau und Soforthilfe bereit.

Die Staaten der Dreier-Militäraktion vom Wochenende bemühten sich am Montag, das Bombardement zu rechtfertigen. So sieht sich etwa London unter besonderem Druck, denn Oppositionschef Jeremy Corbyn lehnt den Einsatz weiter vehement ab: "Entweder war er nur symbolisch und daher als Abschreckung wirkungslos. Oder er war Vorläufer zu einer größeren Militäraktion", so Corbyn.

In Frankreich hatte Außenminister Jean-Yves Le Drian bereits am Vortag gesagt, dass nun der Moment für verstärkte Diplomatie gekommen sei. Die Gruppe aus USA, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien und Jordanien solle Verhandlungen mit dem Iran, Russland und der Türkei eröffnen, sagte etwa Premierminister Edouard Philippe am Montag. Allerdings wächst auch in Paris die Kritik am Kriegseinsatz, eine Mehrheit der Franzosen ist dagegen. Präsident Emmanuel Macron stellte sich Sonntagabend einem sehr konfrontativen, dreistündigen TV-Interview, in dem er auch zu Syrien befragt wurde. Er nannte den Luftschlag einen militärischen und diplomatischen Erfolg: "In Moskau denkt man, die westlichen Regierungen seien Schwächlinge. Wir haben gezeigt, dass wir zu reagieren wissen. Außerdem haben wir Russland und die Türkei gespalten."

"Enge Verbindung" zwischen Moskau und Ankara

Dort sieht man das natürlich anders. Aus der Türkei hieß es Montagmittag ungewohnt diplomatisch, dass man "im aktuellen Konflikt eine andere Politik als der Iran und Russland, aber auch als die USA" verfolge. Man stehe aber auf der Seite all jener, die "die richtigen Prinzipien" verteidigten. Außenminister Mevlüt Çavusoglu sagte später, "die Verbindungen zu Russland sind zu eng, um von Macron gebrochen zu werden" .

Russland selbst bereitete sich derweil auf die nächste Runde von US-Wirtschaftssanktionen vor – eine Entscheidung darüber kündigte das Weiße Haus für die "baldige Zukunft" an. Bereits am Freitag war im russischen Parlament, der Duma, eine Initiative eingegangen, die US-Sanktionen beantworten soll. Darin hatten die Abgeordneten ein Verbot für die Einfuhr von Alkohol und Tabak, aber auch von Medikamenten gefordert. Behörden sollen auf ausländische Software und Konzerne auf amerikanische Manager und Spezialisten verzichten.

In den USA folgte derweil schon die nächste Volte Präsident Donald Trumps. Er wollte zwar die neuen Sanktionen unterzeichnen, zugleich stellte er aber erneut den baldigen Abzug der US-Truppen aus Syrien in Aussicht – an diesen Plänen habe sich nichts geändert, sagte Sprecherin Sarah Huckabee Sanders. Das wird nicht zuletzt der auf Einigkeit bedachte Macron nicht gern gehört haben. Er hatte Stunden zuvor im TV-Interview noch stolz verkündet, dass er den US-Präsidenten zu einem Verbleib in Syrien überredet habe. (André Ballin aus Moskau, Sebastian Borger aus London, Stefan Brändle aus Paris, Manuel Escher, 17.4.2018)