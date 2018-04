Berichte über Besuch von Chinas Staatschef Xi in Nordkorea im Juni

Peking will offenbar aber erst geplanten US-Nordkorea-Gipfel abwarten

Tokio – China und Nordkorea verhandeln nach Medienberichten über einen Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping in Pjöngjang. Im Gespräch sei ein Besuch in der nordkoreanischen Hauptstadt im Juni nach einem möglichen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, berichtete die japanische Zeitung "Yomiuri Shimbun" am Montag.

Das Blatt berief sich auf nordkoreanische und chinesische Quellen. Die Gespräche liefen über die nordkoreanische Botschaft in Peking.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking sagte zu den Berichten lediglich, unlängst habe Präsident Xi den Willen bekundet, mit seinem nordkoreanischen Kollegen "regelmäßigen Kontakt" zu pflegen "durch Besuche, Sondergesandte und Briefwechsel". Peking wolle nach dem geplanten USA-Nordkorea-Gipfel über die Visite entscheiden, berichtete "Yomiuri Shimbun". Im März hatte Kim einen Besuch in Peking absolviert und Xi zu einem Gegenbesuch eingeladen. (APA, 16.4.2018)