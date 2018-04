Josef Mosers Zustand hat sich nach seiner Blutvergiftung deutlich verbessert

Wien – Der an einer Blutvergiftung erkrankte Justizminister Josef Moser (ÖVP) hat das Krankenhaus verlassen können. Sein Zustand habe sich verbessert, teilte das Ministerium am Montag via Aussendung mit.

Aufgrund ärztlicher Anweisung müsse sich Moser diese Woche noch schonen und werde daher keine Termine wahrnehmen. Voraussichtlich kommenden Montag wird er seine Arbeit wieder voll aufnehmen können. (APA, 16.4.2018)