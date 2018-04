Körperliche Aktivität: Fitness-Tracker entlarven Selbstbetrug

"Menschen in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Altersgruppen können dieselben Untersuchungsfragen enorm unterschiedlich auslegen", sagt Kapteyn. Was es heißt, körperlich aktiv zu sein, variiere stark. Dies sollte bei künftigen Studien berücksichtigt und vermehrt auf nun günstig verfügbare Aktivitätstracker gesetzt werden, so die Studienautoren. (Daniela Yeoh, 26.4.2018)

Wir schätzen uns körperlich aktiver ein, als wir es tatsächlich sind. Das hat eine Untersuchung der University of Southern California (USC) in Los Angeles ergeben, an der mehr als 1.500 Menschen in den USA, England und den Niederlanden teilgenommen haben.

Journal of Epidemiology & Community Health: What they say and what they do: comparing physical activity across the USA, England and the Netherlands

