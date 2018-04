40 Jahre x86: Intel soll bald "Jubiläumsprozessor" vorstellen

Fotos und Angaben zu Vormodell von Core i7-8086K aufgetaucht – soll bis zu fünf GHz takten

Am 8. Juni 1978 hat Intel einen Prozessor mit der Bezeichnung "8086" vorgestellt. Der 16-Bit-Chip taktete mit fünf MHz und war auch sonst im Vergleich zu heutigen CPUs eher mager ausgestattet. Für Gleitkommaoperationen benötigte er etwa einen zusätzlichen Coprozessor. Einsatz fand die bis in die 1990er hergestellte Hardware unter anderem im Shuttleprogramm der NASA. Im Heimcomputerbereich tauchte er vor allem bei Nachbauten des IBM-PCs auf, der selber auf den günstigeren 8088er aufbaute. Dennoch stellt er als Erstling der x86-Reihe einen Meilenstein dar.

Core i7-8086K zum Festtag

Zum 40-jährigen Jubiläum plant Intel offenbar eine Hommage an den Chipklassiker. Es sind Fotos und Angaben zu einem Core i7-8086K aufgetaucht. Golem berichtet davon, dass gleich in zwei chinesischen Foren (Chiphell und Baidu) Fotos und Angaben zu finden sind. Zu sehen ist dabei ein sogenanntes "Qualification Sample" mit entsprechender Aufschrift. Dabei handelt es sich um ein Vormodell, das für Tests an Partnerfirmen verschickt wird.

Die Desktop-CPU soll mit einem Basistakt von vier GHz laufen und im Boost bis zu fünf GHz erreichen. Damit liegt sie etwas über dem derzueit stärksten Modell, dem 8700K. Wie dieser verfügt sie gemäß des Namens auch über einen freien Multiplikator und bietet sich somit auch als übertaktungsfreundliche Lösung an. Sie operiert ebenfalls mit einer TDP von 95 Watt. Die integrierte Grafikeinheit, ein UltraHD Graphics 630-Chip, soll unverändert geblieben sein.

Erscheint wohl auf Computex

Als Veröffentlichungsdatum soll exakt der 40. Geburtstag feststehen. Damit kommt als Präsentationsort auch ausschließlich die Computex in Taipei infrage, die zu dieser Zeit stattfindet. Intel hat hier in der Vergangenheit bereits neue CPU-Modelle vorgestellt.