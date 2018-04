Opposition richtet in BVT-Affäre gemeinsam U-Ausschuss ein

SPÖ, Neos und Liste Pilz haben sich auf ein Dreiparteienverlangen zur Untersuchung der Verfassungsschutzaffären geeinigt

Die Oppositionsparteien wollen in der Affäre um den österreichischen Verfassungsschutz nun doch gemeinsame Sache machen: Wie DER STANDARD am Montag erfuhr, werden SPÖ, Neos und Liste Pilz zu dritt ein Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der Causa BVT einbringen.

Erster Antrag abgeschmettert

Zuvor hatte die SPÖ alleine ein solches Verlangen eingebracht, das aber wegen formaler Mängel abgeschmettert wurde. Bis zuletzt war sich der SP-Klub nicht sicher gewesen, ob man sich gegen diese Abweisung beschweren wolle oder doch einen neuerlichen, überarbeiteten Antrag einbringen werde.

Ein solches neues Verlangen wird es nun geben – und diesmal mit Unterstützung der beiden anderen Oppositionsparteien im Nationalrat. Details sollten bei einer Pressekonferenz um 16:30 Uhr bekanntgegeben werden. (red, 16.4.2018)