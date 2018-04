EU-Außenminister verurteilen Giftgaseinsatz durch das Assad-Regime

Verständnis für Militärschläge von USA, Frankreich und Großbritannien

Luxemburg – Die EU-Außenminister haben den andauernden und wiederholten Einsatz von Chemiewaffen durch das syrische Regime von Präsident Bashar-al-Assad scharf verurteilt. Dazu zähle auch "die jüngste Attacke in Douma, die einen schweren Bruch des Völkerrechts und einen Affront gegen menschlichen Anstand darstellt", heißt es in der gemeinsamen EU-Erklärung vom Montag in Luxemburg.

"Überragende Verantwortung"

"Das syrische Regime trägt die überragende Verantwortung für die katastrophale humanitäre Situation und das Leiden der syrischen Bevölkerung", heißt es in der EU-Erklärung weiter. Die EU äußerte Verständnis für die gemeinsamen Militärschläge der USA, Frankreichs und Großbritanniens gegen syrische Chemiewaffen-Einrichtungen. Die EU verstehe, dass die gezielten Schläge spezielle Maßnahmen gewesen seien, die nur den Zweck hatten, den weiteren Einsatz von Chemiewaffen als Waffen des syrischen Regimes zur Tötung der eigenen Bevölkerung zu verhindern, heißt es in dem Text. (APA, 16.4.2018)