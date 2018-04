Mega Drive Mini: Sega bringt Neuauflage der 30 Jahre alten Konsole

Soll von AtGames produziert werden – keine Details zu Preis und genauem Zeitpunkt für Veröffentlichung

Zum 30. Geburtstag der 16-Bit-Konsole Sega Mega Drive gibt es nun in Bälde eine Neuauflage des Geräts. Diese wird vorerst in Japan, in weiterer Folge dann in den USA und andernorts verfügbar sein. Hersteller soll AtGames sein, Sega selbst hat sich nach dem Misserfolg rund um den Dreamcast 2001 aus dem Hardware-Geschäft zurückgezogen.

giuseppe's gaming Ein Trailer zu der Neuauflage.

Einige Details bleiben offen

Welche Spiele inkludiert sind und wann die Konsole nun kommt, wird nicht verraten. Auch nicht zu welchem Preis. Der Erfolg rund um Nintendos Ausflüge ins Retro-Geschäft mit dem NES und SNES Mini dürfte den Konzern dazu bewogen haben, nun auch in dieses Business einzusteigen. Neuauflagen von älteren Konsolen boomen, zuletzt wurde etwa ein Nachbau des C64 veröffentlicht. (red, 16.04.2018)