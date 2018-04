Sieben Insassen bei Kämpfen in US-Gefängnis getötet

17 Personen wurden laut Berichten in der Haftanstalt in South Carolina verletzt

Bishopville – Montagmorgen sind in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat South Carolina Kämpfe zwischen Insassen ausgebrochen. Nach Angaben der Behörden starben sieben Gefangene.

BREAKING: South Carolina prisons spokesman: 7 inmates dead, 17 injured amid fights at max security prison. — The Associated Press (@AP) April 16, 2018

17 Insassen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und benötigten ärztliche Hilfe von außerhalb des Gefängnisses, schrieb die Gefängnisbehörde von South Carolina am Montag auf Twitter. Bei dem Gefängnis handelt es sich um eine Anstalt im Ort Bishopville, etwa 80 Kilometer von der Hauptstadt Columbia entfernt.

Lage unter Kontrolle

Die Lage in der Lee Correctional Institution in Bishopville sei unter Kontrolle, berichtete die Behörde. Bereits am Sonntagabend sei es zu Auseinandersetzungen zwischen Gefangenen gekommen. Polizei oder Gefängnismitarbeiter seien nicht unter den Opfern, erklärte die Behörde auf Twitter. In dem Hochsicherheitsgefängnis in der Stadt Bishopville sind etwa 1.600 Gefangene untergebracht, wie Lokalmedien berichteten.

In der Hochsicherheitsanstalt sollen sich einige der gewalttätigsten Straftäter des Bundesstaats befinden. (APA, red, 16.4.2018)