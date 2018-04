Billigflieger Wizz Air will in Wien aggressiv durchstarten

Der ungarische Low-Cost-Carrier will am Flughafen Schwechat die Nummer zwei hinter der Lufthansa werden

Wien/Budapest – Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air will sich in Wien ein gutes Stück vom Kuchen für Low-Cost-Airlines abschneiden. Derzeit erreichen die Billigflieger in Wien einen Marktanteil von rund einem Fünftel. Von einer "Überflutung" durch Low-Cost-Carrier sei der Flughafen damit ein gutes Stück entfernt, machte Wizz-Vertriebsvorstand George Michalopoulos am Montag vor Journalisten klar. Ende April will die 2004 als Limited in London gegründete Airline mit Heimatflughafen Budapest und Firmensitz im steuerschonenden Genf in Wien durchstarten.

Die ersten Wien-Flüge Ende April werden von bestehenden Wizz-Air-Basen auf Flughäfen in Osteuropa durchgeführt. Im Juni soll das erste Wizz-Flugzeug in Wien stationiert werden, im November 2018 kommen zwei weitere Maschinen dazu. Ab 2019 wird die Flotte weiter aufgestockt.

Nicht nur Sonnendestinationen

Die Ungarn fliegen ab Wien nicht nur touristischen Zielen an der Sonne entgegen, sondern auch in den Osten, etwa nach Danzig, und in den Norden, zum Beispiel nach Malmö und Stockholm. Mit Eindhoven und Malaga kommen im Juli zwei weitere Destinationen dazu. Der Anteil der Flüge, die knapp 20 Euro kosten werden, liegt laut Michalopoulos bei zehn bis 30 Prozent, je nach Strecke.



Das Ziel lautet, in Schwechat die Nummer zwei hinter der Lufthansa-Gruppe (AUA, Eurowings) zu werden, wie Michalopoulos sagt. Neben Wizz Air versucht auch die Konkurrenz nach dem Aus von Air Berlin und Niki die Marktlücke in Wien zu besetzen. Neben Ryanair (Laudamotion) scharrt etwa der spanische IAG-Billigflieger Vueling in den Startlöchern und dürfte sich mit Wizz Air um den zweiten Platz in Wien matchen. (rebu, 16.4.2018)