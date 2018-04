UPC bestätigt aktuelle Störungen in Österreich

Nutzer hatten sich zuvor über langsamen oder gar nicht funktionierenden Internetzugang beklagt

Der Internetprovider UPC hat bestätigt, momentan mit Problemen zu kämpfen. "Wir arbeiten bereits daran, eine Ursache ist noch unklar", hieß es auf eine Anfrage des STANDARD am Montagvormittag. Auch auf Twitter gab UPC bekannt, dass es zu "Beeinträchtigungen bei den UPC-Services" kommt.

Zurzeit kann es zu Beeinträchtigungen bei den UPC Services kommen. Wir arbeiten bereits daran, die Dienste wieder herzustellen, bitten aber noch um etwas Geduld. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Ein Update folgt. — UPC Austria (@UPC_Austria) April 16, 2018

Extrem verlangsamt

Eine Sammlung an Meldungen auf "Alle Störungen" legt nahe, dass sich die Ausfälle in ganz Österreich ereignen dürften, also nicht auf einzelne Gebiete beschränkt sind. Einige Nutzer berichten über einen extrem verlangsamten Internetzugang, andere können sich überhaupt nicht mehr verbinden. (red, 16.4.2018)