Die Nintendo Switch wird zur Indie-Maschine

nintendo

Eine seltsamere Mischung hat man selten gesehen: Halb Rhythm-Game, halb Rollenspiel mit Rogue-like-Elementen, sticht "Crypt of the Necrodancer" mit viel Humor aus der endlosen Flut an Kerkerexpeditionen angenehm hervor. In den Disco-Verliesen des bösen "Necrodancers" kommt es nicht nur auf taktisches Vorgehen und gute Bewaffnung an, sondern auch auf den richtigen Rhythmus zur mitreißenden Musik. Ein oroginelles und liebevoll umgesetztes Konzept – jetzt auch auf der Switch. (Rainer Sigl, 16.04.2018)