Fibel über einen zeitlosen Evergreen

Zum 70 Geburtstag des Porsche 356 gibt es ein passendes Buch

Fünfzig ist das neue Zwanzig, heißt es. Vom Rotwein sagt man ja auch, er würde immer besser, je älter er wird. Auf die Reife kommt es an. Und bei Autos? Sportwagen haben zumindest den Nimbus ewiger Jugend. Sowohl für Fahrer als auch für Fahrzeuge. Ein Evergreen ist auf jeden Fall der Porsche 356 – auch wenn die "No. 1" heuer 70. Geburtstag feiert. Gerade in Wien im Jubiläumsjahr 2018 (zum 100. Todestag von Klimt, Schiele, Otto Wagner und Kolo Moser) kann man nicht oft genug den "ver sacrum", den Heiligen Frühling des Jugendstils, beschwören.

Preziosen

Mit dem 8. Juni 1948 setzt auch die Geschichtsschreibung von Buchautor Michael Köckritz ein. In Porsche Milestones beschreibt er die komplette Historie des legendären Sportwagens. An jenem Tag wurde der Porsche 356 in Gmünd erstmals zugelassen. Die Konstruktion von Ferry Porsche war nicht von Anfang an mit Lorbeeren geschmückt. Und so manche Entwicklung verschwand im Orkus der globalen Autofriedhöfe. Aber nur verdammt wenige. Das Gros der seit damals gebauten Automobile sind Preziosen. Gehegt und gepflegt. In Ehren gehalten. Köckritz' Opus beschreibt in Wort und Bild sämtliche Typen; bekannte und unbekannte. Meilensteine eben.

Der 356 legte den Grundstein für den Mythos Porsche. Der 911 hatte Vorgänger wie Begleiter. Darauf folgten Typen wie der American Roadster, der 550 oder der 718 RS 60 Spyder. Zu den treuen Begleitern gehören Familienmitglieder wie Boxster, Cayman, Panamera oder auch Cayenne. Aus dem Spiel und dennoch unvergessen sind Porsche mit Ziffern wie 924, 944 oder auch 928. Der Motorsport poliert den Mythos seit 1951 bis heute auf. Auch nach Jahrzehnten sind Autos mit den Namen 904, 917, 962, oder der 919 Hybrid legendär. Vor allem aber zeitlos. (Gregor Auenhammer, 17.4.2018)