Eine Hassspirale und düstere Zeiten: Wie sehen Sie den "Tatort" aus Nürnberg?

foto: orf/br/felix cramer

Neues vom "Tatort" aus Nürnberg, darum geht es: Ein Geschwisterpaar wird tot aufgefunden – Bruder und Schwester, beide Ende 50, vor vielen Jahren aus Libyen nach Deutschland gekommen und voll integriert. Sie wurden brutal erschlagen. Ihr Ziehsohn ist seit der grausigen Tat verschwunden. Offenbar hatte er sich zur Tatzeit im Haus der Opfer aufgehalten. War er Zeuge? Täter? Warum ist er abgetaucht?

Zwei Tage später stirbt ein Kollege der Nürnberger Polizei völlig überraschend während einer Autofahrt an einer fatalen Wechselwirkung von Medikamenten. Der tote Frank Leitner war ein sehr enger Freund von Kriminalhauptkommissarin Ringelhahn und hatte kurz vor dem Doppelmord versucht, sie zu erreichen. Aber Paula hatte nicht zurückgerufen. Dann taucht ein Indiz auf, das den Mord an den beiden Geschwistern mit dem Tod Leitners in Verbindung und die Ermittlerin buchstäblich an ihre Grenzen bringt.