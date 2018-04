Peter Kolba tritt als Klubchef der Liste Pilz zurück

Laut "Presse" trat Peter Kolba auch aus der Partei aus, Grund sollen interne Meinungsverschiedenheiten sein

Wien – Klubobmann Peter Kolba legt alle seine Funktionen in der Liste Pilz zurück und soll bereits am Sonntag aus der Partei ausgetreten sein. Das berichtete die "Presse" am Sonntagabend. Grund sollen Meinungsverschiedenheiten unter anderem mit Parteigründer Peter Pilz sein.

Die "Presse" bezieht sich auf eine interne Facebook-Gruppe. In dieser habe Kolba mitgeteilt: "Ich bin soeben aus der Partei ausgetreten, um klarzustellen, dass ich für deren Aufbau nicht mitverantwortlich bin." Davor ließ er wissen, dass er die interimistische Klubobmannschaft zurücklege und ab 1. Mai wieder "normaler Abgeordneter" sei und jene Themen vertreten werde, für die er im Wahlkampf angetreten ist.

Ob dies bedeutet, dass Kolba nun im Klub der Liste Pilz bleibt oder fraktionsloser Mandatar wird, blieb zunächst offen. Ebenso, wer die Funktion des Klubchefs übernimmt. Grund für die Eskalation dürften laut dem Bericht jedenfalls Meinungsverschiedenheiten über den Aufbau und die Strukturen in der Partei gewesen sein.

Pilz selbst hatte sein Mandat im Herbst nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgelegt und hinter den Kulissen agiert. Eine Rückkehr in den Nationalrat blieb ihm zunächst verwehrt, da kein Abgeordneter der Liste auf sein Mandat verzichten wollte. Via Facebook erklärte er, dass sich seine "Auszeit" dem Ende zu neigt.



PK am Montag

Der Abgeordnete Wolfgang Zinggl will Kolba als Klubchef der Fraktion halten. Sollte sich dieser aber anders entscheiden, werde man eine Lösung finden, erklärte Zinggl am Sonntagabend gegenüber der Austria Presse Agentur. Kolba selbst werde dazu am Montag bei der Plenarvorschau-Pressekonferenz Stellung nehmen, erklärte Zinggl.

Kolba habe aufgrund seiner Krankheit immer klar gesagt, dass er die Funktion des Fraktionschefs nur interimistisch übernehmen will. Wann er diese zurücklegt, entscheide er, Kolba, selbst, so Zinggl. Zinggl betonte aber, dass er ihn weiterhin als Klubobmann halten möchte. Aussagen, wonach er aus der Partei austrete und die Klubobmannschaft zurücklege, wollte Zinggl nicht kommentieren, da er dort selbst nicht Mitglied sei.

"Ich werde mich dafür einsetzen, dass er bleibt. Er hat das ganz ausgezeichnet gemacht", so der Abgeordnete. Er werde auch noch Sonntagabend und Montag vor der Pressekonferenz mit ihm sprechen. Kolba werde sich heute nicht mehr dazu äußern.

Etwaige Unzufriedenheit, was das Tempo bei der Aufbauarbeit anbelangt, kann Zinggl nicht nachvollziehen: "Von mir aus funktioniert das zügig. Wir liegen auf gutem Kurs, ich bin zufrieden." (red/APA, 15.4.2018)