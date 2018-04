Diplomatische Krise nach den westlichen Militärschlägen in Syrien

Der Angriff auf Syrien führte vorerst nicht zur großen Konfrontation. Russland forderte bei der Uno eine Verurteilung – und scheiterte

Wien/Damaskus – Ganz ruhig war es auch am Tag danach nicht: Während die USA am Sonntag mit neuen Angriffen auf Syrien drohten, wurden von einer Armee basis nahe Aleppo Explosionen gemeldet. Russland übte indes heftige Kritik am Einsatz der Allianz aus den USA, Frankreich und Großbritannien, die in der Nacht zum Samstag mehrere Angriffe auf Ziele in Syrien durchgeführt hatten. Eine UN-Resolution Moskaus gegen den Angriff scheiterte.

Frage: Was war das genaue Ziel?

Antwort: Das US-Verteidigungs ministerium gab an, drei Anlagen des mutmaßlichen syrischen Chemiewaffenprogramms getroffen zu haben: Ein Forschungszentrum in Barzeh in Damaskus und zwei Chemiewaffenlager bei Homs. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London be stätigt nur den Angriff auf Barzeh, meldet aber zusätzliche Angriffe auf drei weitere Ziele in der Umgebung der syrischen Hauptstadt Damaskus: Nämlich auf eine Forschungseinrichtung in Jamraya und zwei Waffenlager in Al Mazza und Al Kiswah. Außerdem seien Explosionen in Qalamoun, einer Ortschaft nördlich von der Hauptstadt Damaskus, zu hören gewesen.

Frage: Russland wollte die Raketen abschießen? Ist das gelungen?

Antwort: Dazu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Nach Aussagen Moskaus wurden Raketen abgefangen, die sich gegen einen Militärflughafen gerichtet hätten. Syriens Präsident Bashar al-Assad ließ mitteilen, es seien noch viel mehr Angriffe vereitelt worden. Dagegen hieß es aus den USA, die syrische Luftabwehr sei zum Zeitpunkt der Angriffe gar nicht aktiv geworden – womöglich, um eine Konfrontation USA-Russland unwahrscheinlicher zu machen.

Frage: Sind damit alle Chemiewaffen in Syrien zerstört?

Antwort: Davon ist nicht auszugehen. Auch die westliche Koalition teilte am Samstag lediglich mit, die Fähigkeiten Assads zur Produktion von Chemiewaffen seien nun "deutlich gesenkt". Sehr wahrscheinlich gibt es neben den getroffenen Zielen auch weitere Produktionsstätten.

Frage: Wieso gab es eigentlich überhaupt Chemiewaffen? Sollten sie nicht 2013 alle zerstört worden sein?

Antwort: Spezialisten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) haben nach eigenen Angaben seit 2013 alle derartigen Waffen im Land zerstört, die von der Regierung in Damaskus gemeldet worden waren. Russland hatte für die Vollständigkeit der Listen garantiert. Denkbar ist, dass dies nicht der Fall war – oder dass neue produziert wurden. Laut USA es sich zuletzt um Sarin und Chlorgas gehandelt haben. Tödlich können beide sein, doch der Unterschied ist bedeutsam: Sarin wäre von der C-Waffen -Vernichtung betroffen, Chlorgas nicht. Letzteres ist leicht herzustellen, Chlor wegen seiner zahlreichen Anwendungen in der Industrie auf keiner Verbotsliste.

Frage: Sind die Angriffe legal?

Antwort: Wohl nicht. Das Völkerrecht erlaubt keine Bestrafungen und keine Einsätze in souveränen Staaten ohne UN-Beschluss. Ob Ausnahmen zulässig sind – Russland und der Iran betrachten sich in Syrien als eingeladen –, ist umstritten. Die Koalition sagt, man wolle Damaskus zwingen, die Chemiewaffenkonvention einzuhalten, was wegen der Blockade der UN nicht anders möglich sei.

Frage: Was sagt die Uno dazu?

Antwort: Im Sicherheitsrat gibt es keine Einigkeit. Resolutionen zur Verurteilung des mutmaßlichen C-Waffen-Einsatzes scheiterten ebenso wie in der Nacht auf Sonntag eine russische Resolution zur Verurteilung der Militärschläge. Nur China, Russland und Bolivien stimmten dafür. Acht Staaten waren dagegen, vier enthielten sich.

Frage: In den USA gibt es weit reichenden Konsens über den Einsatz. Wie sieht es in Europa aus?

Antwort: Von Einigkeit ist jedenfalls keine Rede. Umfragen sehen in Großbritannien und Frankreich Mehrheiten gegen den Einsatz. Der britische Oppositionschef Jeremy Corbyn etwa übt heftige Kritik. Premierministerin Theresa May hätte die Erlaubnis des Parlaments einholen sollen, so der Labour-Politiker. Frankreich drängte am Sonntag auf Diplomatie für ein Ende des Bürgerkrieges.

Frage: Was macht Deutschland?

Antwort: Berlin hält sich zurück – aus innenpolitischen Gründen. Gleich zum Auftakt einen Kriegseinsatz, das will die große Koalition nicht. Auch ist eine Mehrheit der Deutschen gegen eine Beteiligung. Vier von fünf Bürgern sind dagegen, das ergab eine "Civey"-Umfrage für Die Welt.

Frage: Doch warum unterstützt Angela Merkel dann den Einsatz?

Antwort: Dass sie zumindest im Geiste an der Seite der USA, Großbritanniens und Frankreichs steht, zeigt ihre Reaktion. Sie nannte die Angriffe "erforderlich und angemessen". Deutschland will nicht abseits stehen. Anders als 2011: Damals hatte sich Berlin im UN-Sicherheitsrat enthalten, als es gegen Libyen ging. Deutschland sei aber nicht ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, in sofern müsse es keine Interventionen mitmachen, argumentiert sie heute.

Frage: Was sagen arabische Staaten?

Antwort: Beim Gipfel der Arabischen Liga im saudi-arabischen Dhahran, keine 24 Stunden nach dem Angriff, war die Beurteilung geteilt. Mehrere Golfstaaten begrüßten den Angriff, andere – etwa Ägypten – waren aus Sorge um die Stabilität in der Region dagegen.

Frage: Angeblich gab es Samstagnacht noch einen weiteren Luftangriff. Was ist da passiert?

Antwort: Samstagabend kam es zu einer heftigen Explosion auf einer iranischen Militärbasis im Süden Aleppos. Damaskus sprach von einem Unfall, andere vermuteten einen Raketenangriff Israels. Schon am Montag hat das Land allem Anschein nach einen Angriff auf die Basis Tiyas geflogen. (Birgit Baumann aus Berlin, Sebastian Borger aus London, Manuel Escher, Astrid Frefel aus Kairo, Anna Sawerthal, 15.4.2018)