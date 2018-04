Warum Algorithmen unser Leben bestimmen: Brodnig, Elmer, Larson in Perugia

Journalismusfestival: Panel mit Autorin Ingrid Brodnig, "Spiegel"-Online-Datenchefin Christine Elmer und Jeff Larson von Pro Publica zum Nachsehen

Perugia – Video-Tipp vom Journalismusfestival in Perugia: Autorin Ingrid Brodnig ("Lügen im Netz"; "Hass im Netz"), "Spiegel Online"-Datenchefin Christina Elmer, ProPublica-Reporter Jeff Larson und Mathew Ingram (Columbia Journalism Review) über Algorithmen und wie sie unser Leben bestimmen – und was das für die Medienbranche bedeutet. Moderation: Daniela Kraus, Forum für Journaismus und Media in Wien. Das Video vom Journalismusfestival:

(red, 15.4.2018)