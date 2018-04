Nach Morden an Jan Kuciak und Daphne Caruana Galizia: Internationaler Schutzmechanismus gesucht

Schwester der in Malta ermordeten Journalistin und Chefredakteur des slowakischen Aufdeckers beim Journalismusfestival

Perugia – "Wir haben viel zu lange nichts getan", sagt Corinne Vella, Schwester der ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia, beim Journalismusfestival in Perugia. "Wieviele Menschen müssen sterben, bis wir reagieren?" Sie vermisst einen internationalen Mechanismus zum Schutz von Journalisten und auch Whistlebowern. Sechs Monate nach ihrer Schwester wurden in der Slowakei der Enthüllungsjournalist Jan Kuciak und seine Lebensgefährtin erschossen. Kuciaks Chefredakteur Peter Bardy (Aktualny.sk) ist ebenfalls auf dem Podium über "Investigating Links between Governments and Organised Crime: The Murders of Daphne Caruana Galizia and Ján Kuciak":

(red, 14.4.2018)