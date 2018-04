Journalismusfestival: "The Biggest Secret" des heutigen "Intercept"-Journalisten

Perugia – Video-Tipp vom Journalismus-Festival in Perugia: James Risen, heute bei der Enthüllungsplattform "The Intercept", über seine Arbeit, seine NSA-Enthüllungen und andere Aufdeckerstories für die "New York Times" – die dort wegen Regierungsinterventionen nicht oder nur verzögert erschienen. Das Video vom Panel "The Biggest Secret. My Life as a New York Times Reporter in the Shadow of the War on Terror":

