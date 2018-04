Nach FPÖ-Kritik: Wrabetz verlängert Ungarn-Korrespondent bis 2021

Steger kritisierte "einseitige" Berichterstattung zur Ungarn-Wahl

Wien – Trocken reagiert ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Samstag auf die Ankündigung von FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger, "nicht korrekt" arbeitende ORF-Korrespondenten zu "streichen". Er habe den Vertrag des – von Steger als Beispiel genannten- Ungarn-Korrespondenten Ernst Gelegs bis 2021 verlängert, twitterte Wrabetz Samstagfrüh.

Freue mich mitzuteilen,dass ich den Entsendungsvertrag von Ernst Gelegs als Korrespondent in Budapest nach der ausgezeichneten Berichterstattung zur ungarischen Wahl bis 2021 verlängert habe. — Alexander Wrabetz (@wrabetz) April 13, 2018

Steger kündigte wie berichtet in einem Interview mit den "Salzburger Nachrichten" "Schritte in eine objektivere Berichterstattung" an. "Auch von den Auslandskorrespondenten werden wir ein Drittel streichen, wenn diese sich nicht korrekt verhalten", ergänzte Steger, der als künftiger Stiftungsratsvorsitzender des ORF im Gespräch ist. Als Beispiel nannte der Freiheitliche die Berichterstattung zur Ungarn-Wahl. Diese ist laut Steger nämlich "einseitig" abgelaufen.