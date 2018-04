Wolfsburg im Abstiegskampf nur 0:0 gegen Augsburg

Gregoritsch und Hinteregger spielten durch

Der VfL Wolfsburg hat in turbulenten Zeiten bei VW verabsäumt, sich im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga ein bisschen Luft zu verschaffen. Der Volkswagen-Club kam am Freitag zum Auftakt der 30. Runde trotz gut halbstündiger Überzahl nicht über ein 0:0 gegen den FC Augsburg hinaus und bleibt daheim in diesem Jahr sieglos.

Zwar verbesserte sich das Team von Trainer Bruno Labbadia vorerst auf Tabellenplatz 14. Der FSV Mainz 05, der auf dem Relegationsplatz liegt, kann am Montag jedoch nach Punkten mit Wolfsburg gleichziehen. Bei Augsburg spielten die ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch durch. (APA, 13.4.2018)