Rücktrittsgerüchte um Justizminister Moser bringen Kanzler Kurz in Bedrängnis

Sollte Josef Moser nicht mehr Geld für sein Ressort durchsetzen, will er zurücktreten, ist man sich in Justizkreisen sicher. Es kursieren bereits Namen für seine baldige Nachfolge

Wien – Um Justizminister Josef Moser verdichten sich die Rücktrittsgerüchte. In Justizkreisen werden schon Nachfolger genannt: Karoline Edtstadler, türkise Staatssekretärin beim blauen Innenminister Herbert Kickl, gilt als Favoritin. Auch der Name von Sektionschef und Ministeriums-Generalsekretär Christian Pilnacek wird ganz konkret ins Spiel gebracht. Was aber ist dran an der angeblichen Amtsmüdigkeit Mosers – gibt es sie wirklich, oder ist sie doch vielmehr ein gezielt gestreutes Gerücht einer Anti-Moser-Fraktion in den Regierungsparteien? Egal welcher der beiden Varianten man glaubt: Beide bringen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Bedrängnis.

Kurz soll Geduld verlieren

Der ÖVP-Chef hatte Moser zur Nummer drei auf seiner Wahlliste gemacht und hält große Stücke auf den früheren Rechnungshofpräsidenten. Zugleich soll aber auch Kurz nach den tagelangen Medienberichten über angebliche Rücktrittsgelüste Mosers (während der Kanzler in China weilte) langsam seine Geduld verlieren.

Innerhalb der ÖVP ist man jedenfalls gespalten, was Moser betrifft: Er sei zwar fachlich einer der qualifiziertesten Minister der Regierungsriege, aber eben auch sehr stur, sagt ein Türkiser. "Mit Message-Control kommt man bei ihm nicht weit." Darüber hinaus habe der Justizminister große Ambitionen und gleichzeitig nichts zu verlieren: "Er wird seinen Job machen, solange er Lust hat, und dann geht er halt in Pension."

Diese Lust scheint Moser in den vergangenen Wochen gehörig vergangen zu sein, munkelt man im Justizministerium. Von Anfang an habe Moser sich eher den Themen Verwaltungsreform und Deregulierung verpflichtet gefühlt als dem zentralen Thema Justiz. Das hätten ihm auch viele im eigenen Haus übel genommen, wodurch es zu Missstimmung gekommen sei. Am meisten an der Stimmung gekratzt habe aber die Tatsache, dass bei den Budgetverhandlungen für sein Ressort so viel weniger herauszuholen war als etwa für das Innenministerium. Während Kickl 2100 Polizisten dazubekommt, muss Moser bei der Justiz Stellen kürzen.

Geld oder Abgang

Selbst als die Richter und Staatsanwälte laut protestierten und ihre Kritik an Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) richteten, blieb der oberste Budgetwächter hart und schloss weitere Geldflüsse an Mosers Ministerium aus. Sollte es dabei bleiben, werde Moser sich verabschieden, sagen Justiz-Insider – und berufen sich dabei wohl auch auf Aussagen von Moser selbst.

Der Minister soll einigermaßen frustriert sein, da bei den Reformen im Bereich Verwaltung und Föderalismus, aber auch bei der Rechtsbereinigung nichts weitergeht. Kurz reiht derzeit eher andere Reformprojekte nach vorne, die Krankenkassen, die Kammern, sowie Projekte im Bereich Schule und Integration. Daher hatte Moser auch nichts dagegen, dass sein möglicher Rücktritt in aller Öffentlichkeit diskutiert wird.

Dass Parteichef Kurz dem zuvorkommt und Moser selbst absägt, glaubt in der ÖVP aber niemand so recht: Schließlich wurde er von Kurz installiert, sein Scheitern wäre also auch eine Niederlage für den Kanzler. Wenn einer Koalition, die sich stets mit ihrer Reformbereitschaft schmückt, ausgerechnet der Reformkanzler als erstes abhandenkommt, wäre das ein katastrophales Signal.

"Grundbedarf" budgetär abgedeckt

Am Freitag befand sich Moser wegen einer Blutvergiftung noch im Spital, kommende Woche soll er aber wieder in alter Frische sein Amt bekleiden, hieß es seitens der Volkspartei. Andere spekulieren, dass der Krankenhausaufenthalt Moser die Rechtfertigung für einen Austritt aus der Regierung liefern könnte, dann hätten sowohl er als auch Kanzler Kurz das Gesicht gewahrt.

Noch am Donnerstag hatten Finanzminister Löger und Moser ihr Einvernehmen bekundet: Mit dem Budget sei "der Grundbedarf im Justizressort abgedeckt". Für etwaige Mehrkosten für die unabhängige Rechtsprechung könnten dann Rücklagen aufgelöst werden, erklärten die Minister schriftlich. (Katharina Mittelstaedt, Maria Sterkl, Michael Völker, 13.4.2018)