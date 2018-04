US-Pianist Irwin Gage 78-jährig gestorben

Der renommierte Liedbegleiter arbeitete u.a. mit Brigitte Fassbaender und Jessye Norman zusammen

Zürich – US-Pianist Irwin Gage ist am Donnerstag 78-jährig in Zürich verstorben. Gage wurde in Cleveland geboren, lebte und arbeitete aber lange in Zürich. Seine Ausbildung absolvierte der Musiker an den Universitäten Michigan und Yale sowie an der Musikhochschule Wien. Der Pianist machte sich nicht nur solo einen Namen, sondern vor allem auch als Begleiter von u.a. Brigitte Fassbaender und Jessye. (APA/sda, 14.4.2018)