TV- und Radiotipps für Sonntag, 15. April

Pressestunde zur Landtagswahl in Salzburg, Anne Will über Russland-Konflikt, Im Zentrum, dazu Mad Max – Fury Road, Paulette und Geschwister

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Spezial: Diskussion der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Salzburg Bei Gerd Schneider (ORF) und Sylvia Wörgetter (SN) diskutieren die sieben Spitzenkandidaten Wilfried Haslauer (ÖVP), Walter Steidl (SPÖ), Marlene Svazek (FPÖ), Astrid Rössler (Grüne), Karl Schnell (FPS), Sepp Schellhorn (Neos) und Hans Mayr (SBG). Bis 12.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Auf den Spuren der Katalanen in Wien. 2) Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler – Über den Sinn einer Diskussion. Bis 14.00, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Maria Stuarda Anlässlich des 170. Todestages von Gaetano Donizetti zeigt Barbara Rett die Produktion aus der Metropolitan Oper in New York mit Joyce DiDonato als Maria Stuart. Maurizio Benini dirigiert. Bis 22.45, ORF 3

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Trump gegen Putin – Wie gefährlich ist die aktuelle Konfrontation? Gäste: Norbert Röttgen (CDU), Wolfgang Ischinger (Münchner Sicherheitskonferenz), Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Jan van Aken (Die Linke), Golineh Atai (ARD). Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Großmächte auf dem Kriegspfad – Kein Ende der syrischen Tragödie Gäste bei Claudia Reiterer: Michael Lüders (Nahost-Experte), Bruno Hofbauer (Militärstratege), Petra Ramsauer (freie Journalistin), Gerhard Mangott (Professor für Internationale Beziehungen), Reinhard C. Heinisch (USA-Experte). Bis 23.05, ORF 2

22.35 REBOOT

Mad Max – Fury Road (USA 2015, George Miller) Tom Hardy und Charlize Theron rasen als Max Rockatansky und Furiosa durch eine verwüstete Welt, um sich in einer grünen Oase vor einem Tyrannen und dessen skrupellosen Warboys zu retten. Actionspektaktel, sechs Oscars. Bis 00.30, ORF 1

23.05 FLUCHT

Geschwister (D 2016, Markus Mörth) Die 18-jährige Bebe und ihr jüngerer Bruder Mikhail müssen ihr Heimatland Moldawien verlassen. Mit nichts als einem Sack Heimaterde flüchten sie Richtung Deutschland. Eine Odyssee durch Europa beginnt, in Rumänien und Serbien werden sie zu Gejagten, entkommen einem Menschenhändlerring. Mit Ada Condeescu und Abdulkadir Tuncer als Geschwisterpaar, die Schlimmes durchmachen. Bis 0.50, ORF 2

foto: orf Unterwegs in Richtung Deutschland: Bebe und ihr Bruder Mikhail müssen aus Moldawien flüchten – "Geschwister", 23.05, ORF 2.

00.00 HUMORIG

Paulette – Die etwas andere Oma (F 2012, Jérôme Enrico) Die Witwe Paulette (rührig: Bernadette Lafont) ist 80, lebt mit wenig Geld in einem Pariser Brennpunktviertel und macht die Ausländer für ihr Unglück verantwortlich. Neidisch beobachtet sie die Jugendlichen in ihrem Viertel und schaut ihnen beim Drogenhandel zu und sich auch einiges ab. Sie will ihr Einkommen mit Straßendealerei aufbessern. Dank ihres Alters und ihrer Unauffälligkeit gelingt ihr das. Schnell stellt sich Erfolg ein. Bis 1.20, MDR