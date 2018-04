Historischer Kalender – 20. April

1828 – Der französische Afrika-Forscher Rene Auguste Caillie erreicht die sagenumwobene Stadt Timbuktu am Nigerbogen. Die im 11. Jahrhundert gegründete Stadt war einst ein islamischer kultureller Mittelpunkt und eine Handelsmetropole Westafrikas.

1848 – Die badischen Revolutionäre werden im Südschwarzwald vernichtend geschlagen. Der Befehlshaber der siegreichen badischen Regierungstruppen Friedrich von Gagern fällt.

1863 – Die überlebensgroße Statue des "Augustus von Primaporta" wird in einer Villa im römischen Stadtteil Prima Porta gefunden. Sie ist stark beschädigt und wird nachträglich restauriert. Die Statue ist eine Marmorkopie eines Bronzeoriginals des im Jahr 14 gestorbenen römischen Kaisers.

1908 – Auf den Präsidenten Guatemalas, Manuel Estrada Cabrera, wird ein Bombenattentat verübt. Er wird nur leicht verletzt. Zwölf Verschwörer aus den Reihen der Armee werden hingerichtet.

1918 – In Wien-Döbling stirbt der frühere Unterrichtsminister und dreimalige österreichische Ministerpräsident Paul Freiherr Gautsch von Frankenthurn.

1933 – Die ersten "Nationalpolitischen Erziehungsanstalten" (Napola) als Kaderschmieden des Naziregimes werden in Potsdam, Plön und Köslin gegründet.

1938 – In Berlin wird in Anwesenheit Hitlers Leni Riefenstahls zweiteiliger Film über die Olympischen Spiele 1936 der eine Brücke zu dem großen Propagandasportfest des Naziregimes schlägt.

1938 – Rund 18.000 protestantische Pfarrer leisten den Treueeid auf Hitler. Nur wenige widersetzen sich dem staatlichen Druck.

1938 – Gegen Otto Habsburg-Lothringen erlässt das Landgericht Wien einen Steckbrief wegen Hochverrat. Habsburg, der formell am 13. März deutscher Staatsbürger geworden war, wird vorgeworfen, sich mit seinem am 16. März im Pariser "Petit Parisien" veröffentlichten Aufruf an die Westmächte gegen "Führer, Volk und Vaterland" vergangen zu haben.

1948 – Die chinesische Nationalversammlung wählt Generalissimus Tschiang Kai-schek (Jiang Jieshi) mit großer Mehrheit zum Staatspräsidenten auf der Grundlage einer neuen Verfassung und stattet ihn für die Dauer des Bürgerkrieges mit unbegrenzten Vollmachten aus. Große Teile Chinas sind bereits unter kommunistischer Kontrolle.

1953 – In der DDR werden die Lebensmittelpreise, vor allem für Fleisch und Fleischwaren, durch Regierungsbeschluss drastisch erhöht.

1953 – In Venezuela wird Marcos Peres Jimenez, der 1952 durch einen Putsch an die Macht gekommen war, zum Staatspräsidenten gewählt.

1968 – Bei Windhuk in Südwestafrika (Namibia) stürzt eine Boeing-707 der "South African Airways" (SAA) ab – 123 Tote.

1978 – Eine südkoreanische Passagiermaschine, die vom Kurs abgekommen ist, wird von sowjetischen Kampfflugzeugen beschossen und nahe dem Polarkreis zur Landung gezwungen. Zwei Menschen kommen ums Leben.

1983 – Ein mit drei Kosmonauten gestartetes sowjetisches Raumschiff kommt vom Kurs ab, die Ankoppelung an die Raumstation Saljut-7 misslingt.

1983 – In Eisenstadt endet der WBO-Prozess (Siedlungsgenossenschaft Wohnbau Ost) mit der Verurteilung aller Angeklagten.

1998 – In einem vom deutschen Bundeskriminalamt als authentisch betrachteten Schreiben gibt die Terrorgruppe "Rote Armee Fraktion" (RAF) ihre Auflösung bekannt.

2003 – Die Lungenkrankheit Sars fordert in China ihre ersten politischen Opfer: Gesundheitsminister Zhang Wenkang und der Pekinger Bürgermeister Meng Xuenong verlieren ihre Ämter.

2008 – In Paraguay endet die seit 61 Jahren andauernde Herrschaft der konservativen Colorado-Partei. Neuer Präsident wird der ehemalige Bischof und Befreiungstheologe Fernando Armindo Lugo. Er löst damit Nicanor Duarte Frutos in seinem Amt ab.

Geburtstage:

Napoleon III. Bonaparte, Kaiser der Franzosen 1852-70 (1808-1873)

Heinrich Goebel, US-Erfinder (1818-1893)

Joan Miro, span. Maler (1893-1983)

Harold Lloyd, US-Schauspieler (1893-1971)

Lionel Hampton, US-Jazzmusiker (1908-2002) (n.a.A. *12.4.1908-2002)

Ernest Bour, frz. Dirigent (1913-2001)

Hans Czettel, öst. Politiker (1923-1980)

Georg Eisler, öst. Maler (1928-1998)

Sir John Eliot Gardiner, brit. Dirigent (1943- )

Todestage:

Canaletto, ital. Maler (1697-1768)

Alexander Girardi, öst. Volksschauspieler (1850-1918)

Karl Ferdinand Braun, dt. Physiker (1850-1918)

Ernst Balluf, öst. Maler/Grafiker (1921-2008)

Teddy Edwards, US-Tenor-Saxofonist (1924-2003)

Franz Kröpfl, burgenländischer WK-Präs. (1951-2013)

(APA, 20.4.2018)