Neue ÖBB-Kampagne macht Lust auf die erste Klasse

Die Sujets wurden von der Agentur FCB Neuwien entwickelt

Wien – "Be First: Exklusiv reisen zu besten Preisen" – unter diesem Motto starten die ÖBB ihre neue Kampagne für Sparschiene-Angebote in der 1. Klasse nach Venedig, Verona und Zürich. Entwickelt hat sie die Agentur FCB Neuwien.

Die Kampagne ist in Printmedien, digitalen Kanälen und Social Media zu sehen. (red, 13.4.2018)