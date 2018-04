Historischer Kalender – 19. April

1713 – Kaiser Karl VI. verfügt in der "Pragmatischen Sanktion" die Unteilbarkeit der habsburgischen Länder. Bei Fehlen männlicher Erben sind weibliche Nachkommen erbberechtigt.

1783 – Der US-Kongress gibt das Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges bekannt.

1928 – Japanische Truppen besetzen die chinesische Küstenprovinz Shandong (Schantung).

1943 – Beginn des jüdischen Aufstandes im Warschauer Ghetto.

1978 – Der israelische Politiker Yitzhak Navon wird zum fünften Präsidenten des Staates Israel gewählt (bis 1983).

1993 – Sicherheitskräfte setzen zum Sturm auf eine Ranch bei Waco (US-Bundesstaat Texas) an, in der sich die sogenannte Davidianer-Sekte seit sieben Wochen verschanzt hat. Das Anwesen wird auf den Befehl des Sektenführers David Koresh in Brand gesteckt. 78 Menschen finden in den Flammen den Tod.

1998 – Bundespräsident Thomas Klestil wird mit 63,5 Prozent der Stimmen für ein zweites sechsjähriges Mandat im Amt bestätigt.

2013 – Fünf Jahre nach der Unabhängigkeit des Kosovo einigen sich Serbien und seine ehemalige Provinz über den Status der serbischen Volksgruppe im Nordkosovo. Das macht den Weg frei für eine EU-Annäherung Serbiens und des Kosovo.

Geburtstage:

Ferdinand I., Kaiser v. Österreich (1793-1873)

Richard Edler von Mises, öst. Mathematiker (1883-1953)

Getulio Vargas, bras. Politiker (1883-1954)

Oswald Meneghin, öst. Historiker, Prähistoriker; 1935-1936 Rektor der Universität Wien, 1938 Unterrichtsminister (1888-1973)

Alexis Korner, brit. Rockmusiker (1928-1984)

Azlan Shah (eigtl. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni Almarhum Sultan Yusuff Izzuddin Shah Ghafarullahu-Lah) als Yang di-Pertuan Agong König von Malaysia 1989-1994 (1928-2014)

Jayne Mansfield, US-Schauspielerin (1933-1967)

Claus Theo Gärtner, dt. Schauspieler (1943- ) Ulli Philipp, öst. Schauspielerin (1943- )

Todestage:

Paolo Veronese, ital. Maler (1528-1588)

Horst Wolfram Geißler, dt. Schriftst. (1893-1983)

Jerzy Andrzejewski, poln. Schriftsteller (1909-1983)

Octavio Paz, mexikan. Schriftsteller (1914-1998)

Allen "Al" Neuharth, US-Zeitungsgründer (1924-2013)

Jacqueline Veuve, schwz. Doku-Filmerin (1930-2013)

David Koresh (eigtl. Vernon Wayne Howell) US-Sektengründer; "Davidianer" (1959-1993)

(APA, 19.4.2018)