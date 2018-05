Vorstellungsgespräch erfolgreich vorbereiten

Eine Kombination aus Zeitdruck, Nervosität und Ungewissheit ist oft schuld daran, ein Vorstellungsgespräch zu verpatzen. "Bleiben Sie einfach Sie selbst" klingt wie ein Ding der Unmöglichkeit. Die gute Nachricht: Mit diesen Tipps zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite.

Betrachten Sie die Bewerbungssituation nicht als Stresssituation, sondern als Chance. Das Vorstellungsgespräch ist der Türöffner zum Traumjob. Auch ein Bewerbungsgespräch, das mit einer Absage endet, bringt Sie ein Stück weiter auf Ihrem Weg. Klingt unvorstellbar? Ist es aber nicht. Mit jedem Vorstellungsgespräch entwickeln Sie sich und Ihre Persönlichkeit weiter.

Haben Sie sich in einem Bewerbungsgespräch verzettelt und Wichtiges vergessen? Sind Ihnen in der Stresssituation keine Argumente eingefallen, warum Sie den Job unbedingt haben möchten? Bereiten Sie für das nächste Gespräch exakt die Punkte vor, die beim letzten Mal suboptimal waren.

Der Gedanke an eigene Schwächen blockiert. Besser, Sie rufen sich Ihre Stärken in Erinnerung. Seien Sie stolz auf Ihre bisherigen Leistungen.

Legen Sie unmittelbar vor dem Bewerbungsgespräch Ihren Fokus auf Ihre Stärken. Die Einladung zum Vorstellungstermin ist fixiert, sprich Sie konnten mit Ihren Bewerbungsunterlagen punkten. Sie haben eine wichtige Hürde geschafft. Gehen Sie Ihre Unterlagen nochmals durch und unterstreichen Sie die Punkte, die Sie für Ihre größten Stärken halten. Mit Ihren Unterlagen sollten Sie ohnehin sehr gut vertraut sein, denn Recruiter kennen diese ebenso. Nichts wäre schlimmer, als sich in Widersprüche zu verwickeln.

Wer wird Ihnen im Bewerbungsgespräch gegenübersitzen? Sehen Sie auf der Unternehmenswebsite nach, ob hier ein Foto Ihres Ansprechpartners oder Ihrer Ansprechpartnerin hinterlegt ist. Falls nicht, sind Karrierenetzwerke wie Xing und LinkedIn eine gute Quelle – viele Personalspezialisten sind hier mit einem aussagekräftigen Profil vertreten. Vorteil der kurzen Recherche: Der Name Ihres Ansprechpartners wird Ihnen im Gedächtnis bleiben, das erspart Peinlichkeiten am Empfang.

Notieren Sie für Notfälle die Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners. Kommt Ihnen am Anfahrtsweg etwas dazwischen, ist es besser, sofort Bescheid zu geben.

Auch hier ist die Website eine gute Möglichkeit, um an Informationen zu kommen. Der FAQ-Bereich beantwortet sicher einige Ihrer Fragen. Mit der Bilderwelt erhalten Sie einen Eindruck zum Arbeitsklima, zum Arbeitsumfeld und zum Dresscode im Unternehmen. Sind noch Fragen offen, lohnt es sich, Unternehmensprofile inklusive Bewertungen auf kununu, Glassdoor oder Google My Business zu durchforsten.

Niemand verlangt von Ihnen, dass Sie das Unternehmen in- und auswendig kennen. Mit einem Grundwissen über Produkte, Dienstleistungen oder das Geschäftsfeld hinterlassen Sie allerdings einen positiven und vor allem engagierten Eindruck.

Das Bewerbungsoutfit sollte sich auch an der Branche orientieren. Überlegen Sie sich, was Sie an einem üblichen Arbeitstag tragen würden.