Kracher im Halbfinale der Champions League: Bayern gegen Real

Das zweite Duell im Semifinale lautet AS Roma gegen FC Liverpool

Nyon – Andrij Schewtschenko hat am Freitag in Nyon die Glücksfee für die Halbfinalpaarungen der Champions League gespielt und dem FC Bayern ein Hammerlos beschert. Die Münchner treffen in der Vorschlussrunde auf Real Madrid, das zweite Semifinale bestreiten AS Roma und der FC Liverpool.

Die Spiele in der Runde der letzten Vier finden am 24./25. April und 1./2. Mai statt, die Bayern treten dabei zuerst zu Hause an.

Das Endspiel steigt am 26. Mai in Kiew. (red, 13.4.2018)