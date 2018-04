Russischer Militärhubschrauber in die Ostsee gestürzt

Beide Piloten nahe Kaliningrad ums Leben gekommen

Kaliningrad – Beim Absturz eines russischen Militärhubschraubers in der Ostsee sind am Donnerstagabend die beiden Piloten ums Leben gekommen. Der Helikopter vom Typ Ka-29 verunglückte bei einem nächtlichen Übungsflug nahe der russischen Exklave Kaliningrad an der Grenze zu Litauen und Polen und stürzte ins Meer, wie die Nachrichtenagentur Interfax am Freitag berichtete.

Die russische Armee schickte Rettungskräfte, um die Leichen der Piloten zu bergen. Erst am Mittwoch waren bei einem Hubschrauberunglück im Osten Russlands sechs Menschen ums Leben gekommen. Der Helikopter vom Typ Mi-8 wurde von der Fluggesellschaft Vostok betrieben. (APA, 13.4.2018)