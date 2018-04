"Weil ich's kann": A1 mit neuer Kampagne von GGK MullenLowe

Das Unternehmen wirbt für sein Free Stream Angebot

Wien – Der Mobilfunker A1 erweitert sein Free Stream Angebot. Um die Botschaft unter die Leute zu bringen, entwickelte die Agentur GGK MullenLowe die Kampagne dazu. Herstück ist der TV-Spot, für den der deutsche Regisseur Mario Feil verantwortlich ist.

Die Kampagne startete am Freitag, 13. April, in TV, Kino, online, Print und am POS. (red, 13.4.2018)

Credits:

A1: Marco Harfmann, Claudia Huber, Roswitha Ullmann, Katharina Wimmer | Kreativagentur: GGK MullenLowe | Konzeption & Kreation: Dieter Pivrnec, Gerd Turetschek, Marcus Hartmann, Monika Prelec, André Huber, Diana Haidin | Beratung: Michael Kapfer, Bernd Weninger, Lisa Hammerl | Filmproduktion: Das Rund | Postproduktion: Basis | Regie: Mario Feil | Digitalagentur: seso media group | Konzeption & Kreation: Thomas Schöffmann Beratung: Matthias Maschik