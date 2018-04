Auslosung: Salzburg im Halbfinale gegen Marseille

Die Bullen bekommen es im Semifinale der Europa League wie in der Gruppenphase mit Olympique Marseille zu tun – Arsenal und Atletico Madrid im zweiten Halbfinale

Nyon – Red Bull Salzburg trifft im Halbfinale der Europa League auf Olympique Marseille. Das zweite Semifinale bestreiten Arsenal London und Atlético Madrid, ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Salzburg spielt zunächst am 26. April im Stade Velodrome von Marseille, das Rückspiel steigt am 3. Mai in Salzburg.

foto: reuters/stefan wermuth Glücksfee Éric Abidal bescherte den Bullen Marseille als Halbfinalgegner.

Salzburg hat in dieser Saison schon in der Gruppenphase gegen Marseille gespielt. Einem 1:0-Heimsieg durch ein Tor von Munas Dabbur (73.) im September folgte im Dezember auswärts ein 0:0. Marseille hat im Viertelfinale Rasenball Leipzig mit dem Gesamtscore von 5:3 eliminiert.



Das diesjährige Finale steigt am 16. Mai in Lyon. (red, 13.4.2018)

Steckbrief Olympique Marseille

Gegründet: 1899

Klubfarben: Weiß-Blau

Trainer: Rudi Garcia (seit Oktober 2016)

Stadion: Stade Velodrome (67.394 Plätze)

Ligaplatzierung 2016/17: Platz fünf

Bekannteste Spieler: Dimitri Payet, Florian Thauvin, Steve Mandanda, Luiz Gustavo (BRA)

Größte Erfolge:

Champions-League-Sieger 1993

9 französische Meistertitel (zuletzt 2010)

10 französische Cup-Siege (zuletzt 1989)