Nach Champions-League-Aus: Barca richtet Fokus auf Liga

Trainer Valverde warnte: "Haben noch nichts gewonnen"

Barcelona – Der FC Barcelona will nach einem der bittersten Momente der Club-Geschichte den Blick nach vorne richten. Das Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen die AS Roma ließ die Katalanen die Ewige Stadt schwer geschlagen verlassen. Trainer Ernesto Valverde stand ebenso in der Kritik wie die Stars des spanischen Tabellenführers. Gegen Valencia geht es am Samstag in der Liga nun um einen Rekord.

Bleibt Barcelona im Camp Nou auch im 39. Spiel in der Primera Division in Folge ohne Niederlage, wäre die Bestmarke von Real Sociedad (1979-80) übertroffen. Valverde gab vor dem Heimspiel aber zu, dass die Stimmung im Team nicht die beste ist. "Ich hoffe, dass das nicht den Rest der Saison beeinflusst. Wir dürfen nicht nachlassen", meinte der 54-Jährige. Barcelona steht auch im Endspiel des spanischen Cups gegen den FC Sevilla am 21. April.

Valverde wusste: "Wir müssen uns darauf konzentrieren, jetzt Siege einzufahren, weil wir noch nichts gewonnen haben." Barcelona benötigt zehn Punkte aus den letzten sieben Saisonrunden, um den 25. Meistertitel der Clubgeschichte einzufahren. Atletico Madrid hat als Zweiter der Tabelle elf Zähler Rückstand, Valencia noch vor Real Madrid als Dritter deren 14. Der viertplatzierte Champions-League-Sieger trifft am Sonntag auswärts auf Schlusslicht Malaga, Atletico zu Hause auf den 17. Levante. (APA, 13.4.2018)