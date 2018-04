Parlamentsklubs könnten mehr Personal bekommen

Liste Pilz übt Kritik an "inakzeptabler" Aufstockung

Wien – Der Budgetausschuss des Nationalrats schließt am heutigen Freitag die Vorberatungen für das Doppelbudget 2018/19 ab. Noch unklar ist im Vorfeld, ob das Budget des Parlaments angehoben wird. Die Liste Pilz übt in diesem Zusammenhang Kritik am Vorgehen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der eine Aufstockung des Budgets angedacht hat.

Laut Wolfgang Zinggl von der Liste Pilz wurde bei Sitzungen von Präsidiale und Klubdirektoren am Donnerstag eine Aufstockung der dem Parlament zur Verfügung stehenden Mittel (227,1 Millionen Euro 2018, 262,4 Millionen Euro 2019) um bis zu 6,6 Millionen Euro 2019 diskutiert. Demnach soll es nicht nur um die bekannten Pläne für ein "Parlaments-TV", Veranstaltungen und Weiterbildung gehen, sondern auch um höhere Abgeordneten-Spesen (500.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit und um zusätzliches Personal: je drei Mitarbeiter für ÖVP, SPÖ und FPÖ und je einen für Neos und Liste Pilz.

"In Zeiten der Budgetkonsolidierung" halte er eine Aufstockung der Parlamentsklubs für "inakzeptabel", und die "Parlaments TV"-Pläne könne man kostengünstiger mit dem ORF umsetzen, meint Zinggl. Sobotka habe Kompromissvorschläge aber "völlig ignoriert", von der ursprünglich angestrebten Konsenslösung sei nicht mehr die Rede, kritisiert der Mandatar. Er glaubt, dass die Aufstockung mit einem Abänderungsantrag im Budgetausschuss am Freitag eingebracht werden soll.

Parlamentssprecher Karl-Heinz Grundböck bestätigte zwar Gespräche über das Parlamentsbudget. Details wollte er mit Verweis auf die noch laufenden Verhandlungen aber nicht kommentieren. (APA, 13.4.2018)