"God of War": Erste Tester sehen in Spiel Meisterwerk, fast überall Bestnoten

PS4-exklusiver Titel erscheint in einer Woche – kaum Mängel ausgemacht

"God of War" kommt bei ersten Testern sehr gut an. Auf Metacritic, wo Rezensionen und Wertungen gesammelt werden, hält das PS4-exklusive Abenteuer aktuell bei einem Wertungsschnitt von 94 – dies erreichen Spiele nur sehr selten. Medien wie Polygon, IGN und Desctructoid gaben dem Game sogar die Bestnote.

Kritik beschränkt sich auf Wandel

Auch weitere Tester sind vom neuen "God of War" sehr angetan. Die bisher schwächste Bewertung geht auf The Sixth Axis zurück, die das Game "nur" mit acht von zehn Punkten bewerten. Ihre Kritik beschränkt sich darauf, dass Fans von dem Neuanfang etwas vor den Kopf gestoßen werden könnten und dass es keinen Foto-Modus zum Start gibt.

playstation "God of War" im Story-Trailer.

Release in einer Woche

"God of War" erscheint am 20. April für Playstation 4 (Pro). Bei dem Abenteuer schlüpft man die Rolle des gealterten Kratos, der gemeinsam mit seinem Sohn Atreus nun Monster der nordischen Mythologie bekämpft. Der Gamestandard konnte bei einem Vorab-Event "God of War" anspielen, dort konnte dieses bereits begeistern. In den kommenden Tagen wird ein vollständiger Test hier zu lesen sein – morgen erscheint eine Folge "Wir spielen" mit dem Action-Adventure. (red, 13.04.2018)