Bayerischer Högl: Gemütlich von Alm zu Alm wandern

In Bayern, nahe der Stadt Salzburg, wandern Familien gemütlich von Alm zu Alm

Im Frühling, wenn alles zu blühen beginnt und die Nachbarberge des Bayerischen Högl noch schneebedeckt sind, ist die hier vorgestellte Wanderung in den Chiemgauer Alpen besonders lohnend: Meist gut markierte Wege mit unterhaltsamen Infotafeln für Kinder führen über einen Höhenzug zu wunderbaren Aussichtspunkten, von denen man auf ergrünte Täler und auf weiße Gipfel blickt. Die Route kann an beliebigen Punkten begonnen werden und je nach Kondition und Zeitbudget verkürzt oder verlängert werden. Unterwegs gibt es viele Einkehrmöglichkeiten, die mit regionaler Küche punkten.

Wir starten am Parkplatz im Pidinger Ortsteil Innerberg. Von dort führt der Weg zunächst entlang der Zufahrt zurück, er quert die Straße und folgt dem Panoramaweg, bis links ein Wanderweg abzweigt. Weiter geht’s durch den Wald aufwärts und über die asphaltierte Zufahrtsstraße bis zum Johannishögl mit der Johanniskirche (Altäre aus dem 16. Jahrhundert) und einem Gasthaus. Hier beginnt der Pidinger Bienenweg, ein lehrreicher Infopfad für Familien, der bis zur Neubichler Alm (aktuell geschlossen) führt.

Links zur Alm

Von der Alm verläuft die Route kurz auf der Zufahrtsstraße abwärts, bis rechts ein Pfad in den Wald führt. Diesem folgt man aufwärts in Richtung Stroblalm bis zu einer Asphaltstraße – dort geht es nach links zur Alm. Von dort folgt man der Zufahrtsstraße bis zu einer Linkskurve, wo ein steiler Waldweg in Richtung Aufham und Jechling ansetzt.

Bei Prasting passiert man einen Bauernhof und folgt dem Weg in Richtung Piding. Im Norden der Ortschaft Jechling geht es schließlich am Gasthaus Sonnenhang vorbei, danach wird die Asphaltstraße verlassen. Zum Abschluss hält man sich an den Märchenweg, der die Kinder auf den letzten Metern noch einmal richtig motiviert und zurück zum Parkplatz führt. (Birgit Eder, 13.4.2018)

