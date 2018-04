Frau in Osnabrück umgebracht und zerstückelt

Laut Medienberichten Haftbefehl gegen Sohn

Osnabrück – In Osnabrück soll nach einem Medienbericht eine zerstückelte Frauenleiche gefunden worden sein. Die Polizei wollte in der Nacht auf Freitag keine Angaben dazu machen. Eine Sprecherin verwies auf eine gemeinsame Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft, die am Freitag veröffentlicht werden sollte. Die Staatsanwaltschaft war in der Nacht nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Zuvor hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt, dass gegen einen Mann Haftbefehl erlassen worden sei. Mehrere Medien berichteten, dass es sich dabei um den 31-jährigen Sohn der Getöteten handeln soll. Die näheren Hintergründe waren am Abend unklar. (APA, 13.4.2018)