Fünf Tote bei Bombenanschlag auf Fußballspiel in Somalia

Zwölf Zuschauer wurden bei dem Attentat in Baware verletzt

Mogadischu – Eine Bombe während eines Fußballspiels hat in Baware in Somalia am Donnerstag bis zu fünf Personen getötet. Zwölf Personen seien verletzt worden, gab die Polizei am Freitag bekannt.

Es war das erste Mal, dass in Somalia ein Anschlag auf ein Fußballspiel verübt wurde. Die Bombe wurde per Fernzünder gezündet, die Opfer waren Besucher des Spiels, sagte die Polizei.

Die Tat könnte auf das Konto der Terrormiliz Al-Shabaab gehen, die in Somalia immer wieder Anschläge verübt. "Al-Shabaab sind die einzigen Feinde, die wir haben", sagte Somalias Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed. (red, 13.4.2018)