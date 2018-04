Ex-FBI-Chef Comey: Trump agiert wie ein Mafiaboss

US-Medien veröffentlichen Auszüge aus einem neuen Buch über Donald Trump. Der kommt darin nicht gut weg

Washington – Vergangenen Mai feuerte ihn der US-Präsident, nun rechnet Ex-FBI-Chef James Comey in einem neuen Buch mit Donald Trump ab. Darin vergleicht er den Präsidenten mit einem Mafiaboss. Trump fordere absolute Loyalität, sehe die ganze Welt gegen sich und lüge in jeder Hinsicht, schreibt Comey laut US-Medienberichten in seinem neuen Buch "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership", das am Dienstag in den Handel kommen soll.

Trump lebe in einem "Kokon einer alternativen Realität", in den er die Menschen in seinem Umfeld hineinziehen wolle, zitierte die "Washington Post" aus dem Buch. Treffen mit Trump hätten ihn an seine "frühere Karriere als Strafverfolger gegen die Mafia" erinnert, schreibt Comey demnach.

"Dieser Präsident ist skrupellos und nicht an die Wahrheit und institutionelle Werte gebunden", schreibt Comey laut "New York Times". Sein Führungsstil sei "transaktionsbezogen, vom Ego und persönlicher Loyalität gesteuert".

Comey gefeuert

Trump hatte Comey im Mai vergangenen Jahres überraschend gefeuert. Der Präsident begründete den Rauswurf damals unter anderem mit den FBI-Ermittlungen zur Russland-Affäre – also zu möglichen illegalen Kontakten des Trump-Teams nach Moskau in der Zeit vor Amtsantritt des Präsidenten.

Im Weißen Haus und in der republikanischen Partei hat Comeys Buch Sorge vor dem möglichen Schaden ausgelöst, den dieses für Trumps Präsidentschaft bedeuten könnte. (APA, 13.4.2018)