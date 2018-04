Ungarn nahm im Vorjahr fast 1.300 Flüchtlinge auf

Kontrollen an österreichisch-ungarischer Grenze "nicht wirklich notwendig" – "Wenn sich alle an Schengen halten, können wir ganz Europa Sicherheit garantieren"

Wien – Ungarn hat im Vorjahr 1.291 Flüchtlinge aufgenommen, die über die an den Südgrenzen aufgestellten Transitzonen einen Asylantrag gestellt haben. Das sagte Innenminister Sandor Pinter am Donnerstag. Der 69-Jährige nahm an einer Innenministerkonferenz in Wien im Rahmen des Forum Salzburg teil.

Ungarn hatte im Gefolge der Flüchtlingskrise 2015 einen umstrittenen Sperrzaun an der Grenze zu Serbien und Kroatien errichtet. Flüchtlinge können nur in insgesamt vier Transitzonen im direkten Grenzbereich einen Antrag stellen. "Wir schützen die ungarische Grenze gut. Wir haben die Grüne Grenze ganz gesperrt", betonte Pinter. An den übrigen Grenzabschnitten sei jedoch kein Ausbau der Sperranlagen angedacht: "Aus anderen Richtungen kommt kein derartiger Migrationsstrom nach Ungarn, dass wir die Grenzsperre ausbauen müssten."

In diesem Zusammenhang verwies Pinter auf die Unterstützung durch österreichische Polizisten und Bundesheer-Soldaten an Ungarns Südgrenze. Erstere seien im Rahmen der EU-Grenzschutzagentur Frontex bzw. im Rahmen von gemischten Patrouillen im Einsatz, letztere hatten zeitweilig bei der Errichtung von Wegen im Grenzbereich mitgearbeitet.

Verzögerungen an Grenze

Auf die Frage nach der Kooperation mit Österreich spielte Pinter auf die von Budapest immer wieder kritisierten österreichischen Grenzkontrollen an, die an der gemeinsamen Grenze teils stundenlange Verzögerungen verursachen. Er sagte, er hoffe sehr darauf, dass Österreich weiterhin an der Grenzsicherung in Ungarn beteiligt sein wird, denn "wenn diese Verstärkung geschieht, wird der innere Grenzschutz bei (dem Grenzübergang, Anmerkung) Hegyeshalom nicht mehr notwendig sein. Auch jetzt ist er nicht wirklich notwendig, denn die Zahl derer, die dort aufgegriffen werden, ist verschwindend gering im Vergleich dazu, wie viele illegale Migranten an anderen Orten nach Österreich kommen."

Zu weiteren Kooperationsplänen wollte sich der Minister nicht äußern und verwies darauf, dass nach den Parlamentswahlen in Ungarn erst eine neue Regierung gebildet werden müsse. Wie es weitergeht, sollte sich aber in den Bahnen der "dreifachen Forderung der EU – Freiheit, Sicherheit, Recht" bewegen. "Wenn alle die Vorschriften von Schengen und die anderen Rechtsnormen einhalten, dann können wir ganz Europa Sicherheit garantieren."

Bei der Wahl am Sonntag hatte die ungarische Regierungspartei Fidesz von Premier Viktor Orban offenbar erneut eine Zwei-Drittel-Mehrheit erlangt. Laut Medienberichten dürfte er weiterhin Innenminister bleiben. Er hatte in allen Regierungen Orbans (1998 bis 2002 und seit 2010) die Leitung des Innenministeriums inne. (APA, 13.4.2018)