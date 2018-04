Marseille, Arsenal und Atletico im EL-Halbfinale

Europa-Reise von Debütant Leipzig in Frankreich beendet

Lissabon/Marseille/Moskau – Im Hexenkessel von Marseille ist die Europa-Reise von RB Leipzig nach einem Wahnsinnspiel brachial zu Ende gegangen. Der deutsche Fußball-Vizemeister verlor am Donnerstagabend vor der internationalen Olympique-Rekordkulisse von rund 63.000 Zuschauern das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League mit 2:5 (1:3) und verspielte damit den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel.

Die Gäste gingen früh durch Bruma (2.) in Führung. Doch Olympique drehte noch vor der Pause durch ein Eigentor von Stefan Ilsanker (6./spielte durch) sowie Treffer von Bouna Sarr (9.) und Florian Thauvin (38.) die Partie. Jean-Kevin Augustin verkürzte für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl zwar zwischenzeitlich auf 2:3 (55.), doch Dimitri Payet (60.) und Hiroki Sakai (94.) zerstörten alle Leipziger Hoffnungen. Marcel Sabitzer wurde bei Leipzig in der 59. Minute ausgetauscht.

Arsenal schaffte erwartungsgemäß den Einzug in die Runde der letzten vier. Die Londoner kamen bei ZSKA Moskau zu einem 2:2, das Hinspiel hatte Arsenal 4:1 gewonnen. Auch Topfavorit Atletico Madrid kam weiter. Die Spanier verloren zwar 0:1 bei Sporting Lissabon, der 2:0-Heimerfolg in der Vorwoche reichte jedoch für das Halbfinale.

Europa-League vom Donnerstag – Viertelfinal-Rückspiele:

Red Bull Salzburg – Lazio Rom 4:1 (0:0). Tore: Dabbur (56.), Haidara (72.), Hwang (74.), Lainer (76.) bzw. Immobile (55.). Hinspiel: 2:4. Salzburg mit Gesamtscore von 6:5 weiter.

Sporting Lissabon – Atletico Madrid 1:0 (1:0). Tor: Montero (28.). Hinspiel: 0:2. Atletico mit Gesamtscore von 2:1 weiter.

Olympique Marseille – RB Leipzig (Trainer Hasenhüttl, Sabitzer/bis 59., Ilsanker spielte durch) 5:2 (3:1). Tore: Ilsanker (6./Eigentor), Sarr (9.), Thauvin (38.), Payet (60.), Sakai (94.) bzw. Bruma (2.), Augustin (55.). Hinspiel: 0:1. Marseille mit Gesamtscore von 5:3 weiter.

ZSKA Moskau – Arsenal FC 2:2 (1:0). Tore: Tschalow (39.), Nababkin (50.) bzw. Welbeck (75.), Ramsey (92.). Hinspiel: 1:4. Arsenal mit Gesamtscore von 6:3 weiter.

Auslosung am Freitag (13.00 Uhr), Semifinale am 26. April/3. Mai, Finale am 16. Mai in Lyon.