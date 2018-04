Beschäftigte der Deutschen Telekom erhalten mehr Geld

Gehaltsanhebung um 4,8 bzw. 5,2 Prozent

Die rund 62.000 Angestellten der Deutschen Telekom bekommen mehr Geld. Der deutsche Marktführer und die Gewerkschaft Verdi einigten sich in der vierten Verhandlungsrunde auf eine Gehaltssteigerung von 4,8 beziehungsweise 5,2 Prozent in zwei Stufen, wie beide Parteien am Donnerstag mitteilten.

Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags endet im März 2020. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis Ende 2020 ausgeschlossen. "Das ist ein gutes Ergebnis, das unserem Dreiklang folgt: mehr Geld, mehr Arbeitsplatzsicherheit, mehr Lebensqualität", sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland.

Zuwachs

Verdi hatte zunächst ein Plus von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert und das Anliegen mit deutschlandweiten Warnstreiks untermauert. Am Mittwoch beteiligten sich 15.000 Beschäftigte an den Ausständen. In ihrem ersten Angebot hatte die Telekom 3,7 Prozent mehr Geld für 28 Monate geboten.

Bei der Telekom stand im vergangenen Jahr unter dem Strich wegen der US-Steuerreform ein sattes Gewinnplus von fast 47 Prozent auf 6,04 Mrd. Euro. (Reuters, 12.4.2018)