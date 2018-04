May will sich an Aktionen gegen Syrien beteiligen

Der Angriff des Assad-Regimes im syrischen Douma soll nicht folgenlos bleiben, sagt Großbritanniens Premierministerin Theresa May

Großbritannien will sich an gezielten Schlägen gegen militärische Ziele in Syrien beteiligen. Premierministerin Theresa May rief am Donnerstag das Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen, auf der sie ihren Kenntnisstand zum mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz von Douma mitteilen wollte. Vorab äußerten selbst kriegsskeptische Minister wie Brexit-Ressortchef David Davis Unterstützung für das Vorgehen der Regierungschefin. Es gehe darum, Flagge zu zeigen. "Der Einsatz von Chemiewaffen darf nicht folgenlos bleiben", sagte May.

Londoner Medien zufolge befinden sich britische U-Boote, ausgerüstet mit Tomahawk-Cruise-Missiles, auf dem Weg ins östliche Mittelmeer.

Experten halten gezielte Angriffe auf Flughäfen sowie Waffenfabriken des syrischen Regimes für möglich, ohne dass dabei Zivilisten zu Schaden kommen. Hingegen bestehen Bedenken, russische Militärberater könnten gezielt an solche Schauplätze geschickt werden; für etwaige Todesopfer werde Moskau dann den Westen verantwortlich machen.

Zustimmung nicht notwendig

Ein Regierungschef kann die Streitkräfte auch ohne Zustimmung des Parlaments in den Einsatz schicken. So geschah es 2011 in Libyen und 2013 in Mali unter David Cameron. Im August 2013 wollte er hingegen einen Einsatz gegen das syrische Regime von Bashar al-Assad vom Unterhaus absegnen lassen. Damals verweigerten die Parlamentarier ihre Zustimmung, woraufhin auch US-Präsident Barack Obama den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz durch das Assad-Regime ungeahndet ließ. Damals habe es "keinen vernünftigen Einsatzplan" gegeben, zudem sei Assads Urheberschaft nicht festgestanden, sagt Minister Davis. Diesmal sei die Situation anders.

Hingegen kündigte Labour-Chef Jeremy Corbyn Opposition gegen Militärschläge an. Einer Umfrage zufolge unterstützen auch nur 22 Prozent der Briten etwaige Luftangriffe, 43 Prozent sprechen sich dagegen aus, der Rest erklärt sich für unzuständig. Wie Corbyn fordern auch die anderen Oppositionsparteien sowie prominente Tories eine Entscheidung des Unterhauses. (Sebastian Borger aus London, 12.4.2018)