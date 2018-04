TV- und Radiotipps für Freitag, 13. April

Reportagen über Lichtkrankheit, neue Methoden bei Hochwasser, Stromutopien, dazu Grimme-Preisverleihung, Ninjas in Universum History, Tracks, , Auf einmal mit Julia Jentsch und Klasse-Uschi Glas in "Zur Sache, Schätzchen"

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Wenn Licht krank macht Wenn sie in die Sonne gehen, leiden sie höllische Verbrennungsschmerzen. Grund dafür ist die seltene Krankheit erythropoetische Protoporphyrie (EPP). Der einzige Ausweg für Erkrankte ist es, sich in abgedunkelte Räume zurückzuziehen oder mit Schutzkleidung ins Freie zu treten. 2014 wurde ein Medikament in der EU zugelassen, das Hilfe bringt. In Österreich müssen Betroffene dafür um eine Sondergenehmigung ansuchen. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Stadt, Land, Flut – Neue Methoden bei Hochwasser Dass europaweit immer mehr Menschen von Überflutungen bedroht sind, hat auch damit zu tun, dass man jahrelang auf falsche Strategien wie immer höhere und stabilere Deiche gesetzt hat. Doch derzeit findet ein Umdenken statt: "Das Wasser einladen" ist die neue Marschrichtung. Bis 20.15, Arte

20.15 KLEINSTADTDRAMA

Auf einmal (D 2016, Asli Özge) Der junge Banker Karsten trifft Anna auf einer Party. Nachdem alle weg sind, kommen sich die beiden näher. Auf einmal bricht Anna zusammen. Er will Hilfe holen, sie stirbt. Die Polizei ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung, Annas Mann Andrej klagt Karsten wegen fahrlässiger Tötung. Karsten scheint schon vor dem Prozess verurteilt. Mit Sebastian Hülk und Julia Jentsch. Spannend. Bis 22.00, Arte

foto: emre erkmen

21.00 MAGAZIN

Makro: Von der Utopie zur Realität Strom gewinnen mit Solarenergie, weltweit Mails versenden, einkaufen per Mausklick: Was für unsere Eltern realitätsfern war, gehört heute zum Alltag. Die heutige Digitalisierung sorgt für weitere Annehmlichkeiten, auch dabei stand am Anfang oft eine scheinbar utopische Idee. Doch diese Entwicklungen haben auch Schattenseiten. Klimawandel und wachsende Ungleichheit beschäftigen uns immer mehr. Bis 21.30, 3sat

22.25 AUSZEICHNUNGEN

Verleihung des 54. Grimme-Preises Der Grimme-Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung für Fernsehproduktionen im deutschsprachigen Raum. Verliehen wird der Preis in den Kategorien Kinder & Jugend, Fiktion, Information & Kultur sowie Unterhaltung. Preisträger sind dieses Jahr unter anderem 4Blocks von Marvin Kren, das Gosling-Double und Jan Böhmermann. Annette Gerlach führt durch den Abend. Bis 0.05, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Ninja – Japans Schattenkrieger Die gefürchteten Ninja lebten seit dem 14. Jahrhundert westlich von Kyoto. Jahrhundertelang verteidigten sie ihre Unabhängigkeit gegen die Feudalherren, die Shogun, der umgebenden Provinzen. Die Dokumentation von John Wate und Sebastian Peiter erzählt das Leben des jungen Tanba, der in seinem Dorf vom Großvater zum Ninja-Meister ausgebildet wird. Bis 23.20, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Tracks mit 1) Digi Feminist: Online-Kampf für die vierte Welle des Feminismus. 3) Ghetto Kumbe: House-Trio aus Bogotá. 3) Dan Futtermans TV-Serie The Looming Tower. 4) Extra Human Art: ungewöhnliche Hilfsmittel in der Kunst. 5) Trepaneringsritualen: König der schwedischen Noise-Szene. 6) Badass-Sängerin Stefflon Don. Bis 23.40, Arte

23.30 FUMMELN

Zur Sache, Schätzchen (D 1968, May Spils) Mach' keine Mätzchen, komm' ins Bettchen: Ein des Gammlertums verdächtigter Nichtstuer aus Schwabing gibt seiner Verdrossenheit ob der bürgerlichen Welt mit geistreichen Zynismen Ausdruck. Intelligente, amüsante, zeitkritische Glosse, in der die Selbstironie einer Swinging-Munich-Generation und die Sehnsucht nach tieferen Beziehungen unüberhörbar sind. Für Uschi Glas der Beginn ihrer Karriere. Immer wieder sehenswert. Bis 0.45, BR