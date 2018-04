TV-Rechte: ORF verkauft "Vorstadtweiber" in die USA und nach Ungarn

Auch die Dokuformate der "Universum"-Reihe waren in Cannes gefragt

Cannes/Wien – Mit seinen Quotenrennern und Dauerbrennern konnte der ORF erneut bei der Fernsehmesse MIPTV in Cannes punkten. Während die fiktionalen Abenteuer der "Vorstadtweiber" auf Reisen in die USA und nach Ungarn geschickt werden, waren auch die Dokuformate der "Universum"-Reihe gefragt. Neuigkeiten gibt es zudem vom Red Bull Media House, das gemeinsam mit der Beta Film die Fußballserie "The Net" plant – der STANDARD berichtete darüber.

Die Messe, die am Donnerstag zu Ende geht, ist traditioneller Branchentreff und bietet Austausch- sowie Verkaufsmöglichkeiten zwischen den Anbietern. Das Verkaufsteam des ORF, angeführt von Marion Camus-Oberdorfer, freute sich laut Aussendung über das "hohe internationale Renommee", das gerade "Universum"-Produktionen vorauseilt. So konnten Folgen von "Universum History" u.a. nach Japan, Italien, USA und Russland verkauft werden. Die beliebten Naturfilme, darunter Episoden über die kanarischen Inseln und Irland, werden wiederum in der Schweiz zu sehen sein. Die Reise auf die grüne Insel fand aber auch Abnehmer in Finnland, Russland und Kroatien.

Verkaufsschlager

Dass der ORF nicht nur am Dokusektor gut aufgestellt ist, zeigte sich durch Verkaufserfolge von Krimiserien wie "Soko Kitzbühel", "Schnell ermittelt" und des heimischen "Tatort"-Ablegers sowie der "Vorstadtweiber". Die intriganten Geschichten gingen einerseits nach Ungarn, wurden aber auch von Olympusat aus den USA gekauft, um dort auf spanischsprachigen Sendern die Zuseher zu unterhalten. "Die Erfolge auf der MIPTV unterstreichen die Leistungen, die am Film- und Produktionsstandort erbracht werden, und sind ein sehr positives Signal für heimische Produzenten und Filmemacher, die auf internationalem Topniveau mitspielen", fasste Camus-Oberdorfer zusammen.

Für Aufsehen sorgte auch das Red Bull Media House. Nicht nur will das heimische Medienunternehmen wie berichtet die erste private Mondmission 2019 entsprechend in Szene setzen, sondern bleibt auch seiner Sportaffinität treu. Gemeinsam mit der deutschen Beta Film ist "The Net", eine mehrteilige Fußballserie geplant. Den Angaben zufolge soll die Produktion fünf für sich stehende Serien mit jeweils acht Episoden umfassen, die sich jeweils um Charaktere drehen, die in unterschiedlicher Art und Weise mit Fußball zu tun haben – dabei umfasse die inhaltliche Bandbreite sportliche Aspekte ebenso wie Zwischenmenschliches, Korruption oder Verbrechen. Das Konzept dafür stammt von Ex-Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann und Dramaturg Plinio Bachmann. Die Dreharbeiten für "The Net" sollen 2019/2020 beginnen. (APA, 12.4.2018)